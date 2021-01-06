Ferlakur написав:Если загасил кредитку в ноль сегодня, можно сразу тратить в счет нового льготного периода, или надо день подождать? После полного погашения сумма задолженности исчезла, а после одной проплаты нарисовалась в том же объёме, со сроком до 30 января.
После 21:00 можно тратиь уже сегодня.
А если частично потратить до 21.00,то что?
Загасил вчера в 0 (толкнул с моно). И сразу потратил. Рисует, что все погашено. Вносить надо 0 до 30.01. ОМП - оплачен.
чик написав:ingtrans, anis т.е. можно платить и через примат, но картой пумба? а где смотреть mcc? безработный, мне не дали, а сеструхе налажали и открыли не через ясно, грят не будет считаться кб по коммуналке и шо делать - закрыть и открыть поновой или как лучше?
безработный - нет, а вот работающий неофициально с хорошим доходом (с потолка) - открывают.
Спросил на ГЛ про тарифы по карте Всеможу.Кура, сильно озадачилась и сказала что их нет.Типа звоните мы вам будем говорить какие комиссии.Конкретно интересовало где указано что снятие нала, в том числе СВОИХ без комиссии.Так и не смогли найти этого. Это какой-то позор. В теории я понимаю что у них акция и типа снятие без комиссии(?), но в реальности где это четко указано непонятно.Да и вообще хотелось бы непосредственно и тарифы глянуть.А то потом они вполне резонно скажут покажите где вы это взяли.
посетитель написав:Спросил на ГЛ про тарифы по карте Всеможу.Кура, сильно озадачилась и сказала что их нет.Типа звоните мы вам будем говорить какие комиссии.Конкретно интересовало где указано что снятие нала, в том числе СВОИХ без комиссии.Так и не смогли найти этого. Это какой-то позор. В теории я понимаю что у них акция и типа снятие без комиссии(?), но в реальности где это четко указано непонятно.Да и вообще хотелось бы непосредственно и тарифы глянуть.А то потом они вполне резонно скажут покажите где вы это взяли.
посетитель написав:Спросил на ГЛ про тарифы по карте Всеможу.Кура, сильно озадачилась и сказала что их нет.Типа звоните мы вам будем говорить какие комиссии.Конкретно интересовало где указано что снятие нала, в том числе СВОИХ без комиссии.Так и не смогли найти этого. Это какой-то позор. В теории я понимаю что у них акция и типа снятие без комиссии(?), но в реальности где это четко указано непонятно.Да и вообще хотелось бы непосредственно и тарифы глянуть.А то потом они вполне резонно скажут покажите где вы это взяли.