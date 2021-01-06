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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2827282828292830

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 814
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 814
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 11:50

  Ferlakur написав:
  ukrprom2014 написав:
  Ferlakur написав:Если загасил кредитку в ноль сегодня, можно сразу тратить в счет нового льготного периода, или надо день подождать?
После полного погашения сумма задолженности исчезла, а после одной проплаты нарисовалась в том же объёме, со сроком до 30 января.

После 21:00 можно тратиь уже сегодня.

А если частично потратить до 21.00,то что?

Загасил вчера в 0 (толкнул с моно). И сразу потратил. Рисует, что все погашено. Вносить надо 0 до 30.01. ОМП - оплачен.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 12:49

  чик написав:ingtrans, anis
т.е. можно платить и через примат, но картой пумба? а где смотреть mcc? безработный, мне не дали, а сеструхе налажали и открыли не через ясно, грят не будет считаться кб по коммуналке и шо делать - закрыть и открыть поновой или как лучше?

безработный - нет, а вот работающий неофициально с хорошим доходом (с потолка) - открывают.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 13:20

  jay2004 написав:
  sergia написав:Странно. Хотя судя по их сайту, с любой карты ВСЕ МОЖУ должен быть кэшбек 10 на коммуналку. А есть какие-то платные услуги на этой карте(смс и т.д.), кроме кредитных?


По рефералки (100 грн бонусу) - 10% на коммуналку нету. Проверено практикой.

За кредитку ВСЕ МОЖУ нет бонуса по рефералке. Ее надо по ссылке от ясно открывать.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 13:22

Re: ПУМБ

  ol_zy написав:За кредитку ВСЕ МОЖУ нет бонуса по рефералке. Ее надо по ссылке от ясно открывать.

Ее можно и по реферальной ссылке открыть с бонусом 100 грн, но не будет 10% за коммуналку.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 13:23

Re: ПУМБ

Спросил на ГЛ про тарифы по карте Всеможу.Кура, сильно озадачилась и сказала что их нет.Типа звоните мы вам будем говорить какие комиссии.Конкретно интересовало где указано что снятие нала, в том числе СВОИХ без комиссии.Так и не смогли найти этого.
Это какой-то позор.
В теории я понимаю что у них акция и типа снятие без комиссии(?), но в реальности где это четко указано непонятно.Да и вообще хотелось бы непосредственно и тарифы глянуть.А то потом они вполне резонно скажут покажите где вы это взяли.
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 13:28

  посетитель написав:Спросил на ГЛ про тарифы по карте Всеможу.Кура, сильно озадачилась и сказала что их нет.Типа звоните мы вам будем говорить какие комиссии.Конкретно интересовало где указано что снятие нала, в том числе СВОИХ без комиссии.Так и не смогли найти этого.
Это какой-то позор.
В теории я понимаю что у них акция и типа снятие без комиссии(?), но в реальности где это четко указано непонятно.Да и вообще хотелось бы непосредственно и тарифы глянуть.А то потом они вполне резонно скажут покажите где вы это взяли.

https://retail.pumb.ua/content/cmsfile/ru/рахунок%20у%20банку__тарифы_действующая_редакция.pdf?v=637450224461846212
22стр
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 13:31

  Мизантрóп написав:
  посетитель написав:Спросил на ГЛ про тарифы по карте Всеможу.Кура, сильно озадачилась и сказала что их нет.Типа звоните мы вам будем говорить какие комиссии.Конкретно интересовало где указано что снятие нала, в том числе СВОИХ без комиссии.Так и не смогли найти этого.
Это какой-то позор.
В теории я понимаю что у них акция и типа снятие без комиссии(?), но в реальности где это четко указано непонятно.Да и вообще хотелось бы непосредственно и тарифы глянуть.А то потом они вполне резонно скажут покажите где вы это взяли.

https://retail.pumb.ua/content/cmsfile/ru/рахунок%20у%20банку__тарифы_действующая_редакция.pdf?v=637450224461846212
22стр

Это я видел, спасибо.Вопервых там две колонки по Всеможу.Какую смотреть, первую или вторую?
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 13:33

Re: ПУМБ

  посетитель написав:там две колонки по Всеможу.Какую смотреть, первую или вторую?
ту,что с краю
Мизантрóп
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