Додано: Чет 07 січ, 2021 13:23

Спросил на ГЛ про тарифы по карте Всеможу.Кура, сильно озадачилась и сказала что их нет.Типа звоните мы вам будем говорить какие комиссии.Конкретно интересовало где указано что снятие нала, в том числе СВОИХ без комиссии.Так и не смогли найти этого.

Это какой-то позор.

В теории я понимаю что у них акция и типа снятие без комиссии(?), но в реальности где это четко указано непонятно.Да и вообще хотелось бы непосредственно и тарифы глянуть.А то потом они вполне резонно скажут покажите где вы это взяли.