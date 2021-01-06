Ferlakur написав:Если загасил кредитку в ноль сегодня, можно сразу тратить в счет нового льготного периода, или надо день подождать? После полного погашения сумма задолженности исчезла, а после одной проплаты нарисовалась в том же объёме, со сроком до 30 января.
После 21:00 можно тратиь уже сегодня.
А если частично потратить до 21.00,то что?
Загасил вчера в 0 (толкнул с моно). И сразу потратил. Рисует, что все погашено. Вносить надо 0 до 30.01. ОМП - оплачен.
чик написав:ingtrans, anis т.е. можно платить и через примат, но картой пумба? а где смотреть mcc? безработный, мне не дали, а сеструхе налажали и открыли не через ясно, грят не будет считаться кб по коммуналке и шо делать - закрыть и открыть поновой или как лучше?
безработный - нет, а вот работающий неофициально с хорошим доходом (с потолка) - открывают.
Спросил на ГЛ про тарифы по карте Всеможу.Кура, сильно озадачилась и сказала что их нет.Типа звоните мы вам будем говорить какие комиссии.Конкретно интересовало где указано что снятие нала, в том числе СВОИХ без комиссии.Так и не смогли найти этого. Это какой-то позор. В теории я понимаю что у них акция и типа снятие без комиссии(?), но в реальности где это четко указано непонятно.Да и вообще хотелось бы непосредственно и тарифы глянуть.А то потом они вполне резонно скажут покажите где вы это взяли.
посетитель написав:Спросил на ГЛ про тарифы по карте Всеможу.Кура, сильно озадачилась и сказала что их нет.Типа звоните мы вам будем говорить какие комиссии.Конкретно интересовало где указано что снятие нала, в том числе СВОИХ без комиссии.Так и не смогли найти этого. Это какой-то позор. В теории я понимаю что у них акция и типа снятие без комиссии(?), но в реальности где это четко указано непонятно.Да и вообще хотелось бы непосредственно и тарифы глянуть.А то потом они вполне резонно скажут покажите где вы это взяли.
посетитель написав:Спросил на ГЛ про тарифы по карте Всеможу.Кура, сильно озадачилась и сказала что их нет.Типа звоните мы вам будем говорить какие комиссии.Конкретно интересовало где указано что снятие нала, в том числе СВОИХ без комиссии.Так и не смогли найти этого. Это какой-то позор. В теории я понимаю что у них акция и типа снятие без комиссии(?), но в реальности где это четко указано непонятно.Да и вообще хотелось бы непосредственно и тарифы глянуть.А то потом они вполне резонно скажут покажите где вы это взяли.
Каков механизм пользования рассрочкой? 1. Оплачиваю товар на сумму более 1000 грн 2. Получаю предложение о рассрочке 3. Банк возвращает мне потраченные деньги на карту? (сразу или на следующий день, всю сумму или минус первый платёж??). Все верно?
Не верно. Суть рассрочки здесь что банк растягивает во времени срок погашения данной траты, оставляя вас в грейсе. Просто при полугодовой рассрочке вам не надо будет сегодняшнюю трату полностью погашать до 30 числа следующего месяца. А только 1/6. До следующего 30 числа еще 1/6. И т.д. пока все не загасите. При этом банк сам посчитает сколько надо загасить и напишет Вам точную сумму к погашению. На счет Вам ничего не возвращяется.
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