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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2828282928302831

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 814
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 814
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 14:56

Re: ПУМБ

Мне кстати вайбербот предлагал перевести в рассрочку и суммы меньше тысячи, 800 или 900 с копейками, не помню точно.
Ferlakur
 
Повідомлень: 3683
З нами з: 14.10.08
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 15:01

  Ferlakur написав:Мне кстати вайбербот предлагал перевести в рассрочку и суммы меньше тысячи, 800 или 900 с копейками, не помню точно.

По Всеможу от Ясно от 500 грн. рассрочку на коммуналку должно предлагать
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 3379
З нами з: 06.03.09
Подякував: 27 раз.
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  #<1 ... 2828282928302831
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