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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 січ, 2021 14:56
Re: ПУМБ
Мне кстати вайбербот предлагал перевести в рассрочку и суммы меньше тысячи, 800 или 900 с копейками, не помню точно.
Додано: Чет 07 січ, 2021 15:01
По Всеможу от Ясно от 500 грн. рассрочку на коммуналку должно предлагать
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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