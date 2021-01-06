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Додано: Чет 07 січ, 2021 14:51
novichok написав:
Все верно?
Не верно. Суть рассрочки здесь что банк растягивает во времени срок погашения данной траты, оставляя вас в грейсе. Просто при полугодовой рассрочке вам не надо будет сегодняшнюю трату полностью погашать до 30 числа следующего месяца. А только 1/6. До следующего 30 числа еще 1/6. И т.д. пока все не загасите. При этом банк сам посчитает сколько надо загасить и напишет Вам точную сумму к погашению. На счет Вам ничего не возвращяется.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда -
http://lx4.me/c/FNcn1dZq 55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -
https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Flamingo
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Додано: Чет 07 січ, 2021 14:56
Мне кстати вайбербот предлагал перевести в рассрочку и суммы меньше тысячи, 800 или 900 с копейками, не помню точно.
Ferlakur
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Додано: Чет 07 січ, 2021 15:01
Ferlakur написав:
Мне кстати вайбербот предлагал перевести в рассрочку и суммы меньше тысячи, 800 или 900 с копейками, не помню точно.
По Всеможу от Ясно рассрочку на коммуналку должно предлагать от 500 грн.
Востаннє редагувалось
velvet
в Чет 07 січ, 2021 16:19, всього редагувалось 1 раз.
Вознаграждение за оформление карт: зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн) v.pumb.ua/bc51BF
velvet
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Додано: Чет 07 січ, 2021 15:42
Кстати, так можно проверить, ВсеМожу от Ясно или нет. Если присылает рассрочку на коммунальные от 500 грн, а не от 1000, то карта по ссылке от Ясно и должен быть кешбек 10% на коммунальные
РЕФКИ http://lx4.me/c/BruGAiHB ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата
$$$
Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
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Додано: Чет 07 січ, 2021 18:15
velvet написав:
По Всеможу от Ясно рассрочку на коммуналку должно предлагать от 500 грн
откуда информация?
КБ за открытие карты 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d 100грн pumb всекарта/всеможу * | v.pumb.ua/bc5CfE *оформляется через вайбер
wtf
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Додано: Чет 07 січ, 2021 18:18
wtf написав: velvet написав:
По Всеможу от Ясно рассрочку на коммуналку должно предлагать от 500 грн
откуда информация?
из опыта и Умови активації сервісу
https://www.pumb.ua/yasno
Мизантрóп
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Додано: Чет 07 січ, 2021 18:27
Flamingo написав: novichok написав:
Все верно?
Не верно...
Спасибо за науку.
А рассрочки сразу отбражаются в Ибанкинге?
novichok
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Додано: Чет 07 січ, 2021 18:28
wtf написав: velvet написав:
По Всеможу от Ясно рассрочку на коммуналку должно предлагать от 500 грн
откуда информация?
В условиях в Вайбере. На 6 мес - равные платежа. Так и не нашел оф.условия. Спрашивал о первой на форуме. Уже оформил 3 шт. Все равными платежами, правда, не как у Аллы, а сразу платеж до 30дней 1/6 после РД.
lel
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