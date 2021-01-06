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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2828282928302831

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 814
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 814
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 14:51

Re: ПУМБ

  novichok написав:Все верно?
Не верно. Суть рассрочки здесь что банк растягивает во времени срок погашения данной траты, оставляя вас в грейсе. Просто при полугодовой рассрочке вам не надо будет сегодняшнюю трату полностью погашать до 30 числа следующего месяца. А только 1/6. До следующего 30 числа еще 1/6. И т.д. пока все не загасите. При этом банк сам посчитает сколько надо загасить и напишет Вам точную сумму к погашению. На счет Вам ничего не возвращяется.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 14:56

Re: ПУМБ

Мне кстати вайбербот предлагал перевести в рассрочку и суммы меньше тысячи, 800 или 900 с копейками, не помню точно.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 15:01

  Ferlakur написав:Мне кстати вайбербот предлагал перевести в рассрочку и суммы меньше тысячи, 800 или 900 с копейками, не помню точно.

По Всеможу от Ясно рассрочку на коммуналку должно предлагать от 500 грн.
Востаннє редагувалось velvet в Чет 07 січ, 2021 16:19, всього редагувалось 1 раз.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 15:42

Кстати, так можно проверить, ВсеМожу от Ясно или нет. Если присылает рассрочку на коммунальные от 500 грн, а не от 1000, то карта по ссылке от Ясно и должен быть кешбек 10% на коммунальные
РЕФКИ 8)
    http://lx4.me/c/BruGAiHB
    ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата     $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
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    Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 18:15

    Re: ПУМБ

      velvet написав:По Всеможу от Ясно рассрочку на коммуналку должно предлагать от 500 грн

    откуда информация?
    КБ за открытие карты
    • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
    • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
    • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
    • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
    • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
    *оформляется через вайбер
    wtf
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    Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 18:18

      wtf написав:
      velvet написав:По Всеможу от Ясно рассрочку на коммуналку должно предлагать от 500 грн

    откуда информация?

    из опыта и Умови активації сервісу https://www.pumb.ua/yasno
    Мизантрóп
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    Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 18:27

      Flamingo написав:
      novichok написав:Все верно?
    Не верно...

    Спасибо за науку.
    А рассрочки сразу отбражаются в Ибанкинге?
    novichok
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    Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 18:28

    Re: ПУМБ

    wtf написав:
      velvet написав:По Всеможу от Ясно рассрочку на коммуналку должно предлагать от 500 грн

    откуда информация?
    В условиях в Вайбере. На 6 мес - равные платежа. Так и не нашел оф.условия. Спрашивал о первой на форуме. Уже оформил 3 шт. Все равными платежами, правда, не как у Аллы, а сразу платеж до 30дней 1/6 после РД.
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    ПУМБ (28308)
    07.01.2021 18:28
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