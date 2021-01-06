Не верно. Суть рассрочки здесь что банк растягивает во времени срок погашения данной траты, оставляя вас в грейсе. Просто при полугодовой рассрочке вам не надо будет сегодняшнюю трату полностью погашать до 30 числа следующего месяца. А только 1/6. До следующего 30 числа еще 1/6. И т.д. пока все не загасите. При этом банк сам посчитает сколько надо загасить и напишет Вам точную сумму к погашению. На счет Вам ничего не возвращяется.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
velvet написав:По Всеможу от Ясно рассрочку на коммуналку должно предлагать от 500 грн
откуда информация?
В условиях в Вайбере. На 6 мес - равные платежа. Так и не нашел оф.условия. Спрашивал о первой на форуме. Уже оформил 3 шт. Все равными платежами, правда, не как у Аллы, а сразу платеж до 30дней 1/6 после РД.
Спасибо за науку. А рассрочки сразу отбражаются в Ибанкинге?
О предложении перевести трату в рассрочку приходит сообщение для ее активации в вайбер. После активации - сообщение о том что "для покупки такой-то активирован сервис Оплата частями" - приходит туда же - в вайбер. И в принципе все. В самой аппке рассрочек не видно. Может есть в вэбке - не знаю - не искал
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0