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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2829283028312832 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.1 5 814 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 24% 196 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 90 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 120 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 216 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 24% 192 Всього голосів : 814 Додано: Чет 07 січ, 2021 19:36 Re: ПУМБ lel написав: не как у Аллы, а сразу платеж до 30дней 1/6 после РД не как у Аллы, а сразу платеж до 30дней 1/6 после РД

у кота аналогично, первый платеж по оплата частями списывает в день покупки

причем если в аппке кота открыть договор там значится срок кредита - 5 мес

получается кредит сроком 5 мес равен рассрочке сроком 6 мес

непонятно есть ли здесь признаки введения клиента в заблуждение



что касается привата их оплата частями списывается с кредитки с + 4% за счет кредитных средств если не погасить заранее кредитку и не пополнить на сумму ежемесячного платежа

относительно самого первого платежа не уверен есть ли комиссия 4% за кредитные у кота аналогично, первый платеж по оплата частями списывает в день покупкипричем если в аппке кота открыть договор там значится срок кредита - 5 месполучается кредит сроком 5 мес равен рассрочке сроком 6 меснепонятно есть ли здесь признаки введения клиента в заблуждениечто касается привата их оплата частями списывается с кредитки с + 4% за счет кредитных средств если не погасить заранее кредитку и не пополнить на сумму ежемесячного платежаотносительно самого первого платежа не уверен есть ли комиссия 4% за кредитные КБ за открытие карты

50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7

|100+100грн | 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb

| 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC

| 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d

| 100грн pumb всекарта/всеможу * | v.pumb.ua/bc5CfE * оформляется через вайбер wtf

Повідомлень: 155 З нами з: 29.11.20 Подякував: 9 раз. Подякували: 21 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 січ, 2021 19:48 lel написав: wtf написав: velvet написав: По Всеможу от Ясно рассрочку на коммуналку должно предлагать от 500 грн По Всеможу от Ясно рассрочку на коммуналку должно предлагать от 500 грн

откуда информация? откуда информация? В условиях в Вайбере. На 6 мес - равные платежа. Так и не нашел оф.условия. Спрашивал о первой на форуме. Уже оформил 3 шт. Все равными платежами, правда, не как у Аллы, а сразу платеж до 30дней 1/6 после РД. В условиях в Вайбере. На 6 мес - равные платежа. Так и не нашел оф.условия. Спрашивал о первой на форуме. Уже оформил 3 шт. Все равными платежами, правда, не как у Аллы, а сразу платеж до 30дней 1/6 после РД.

см.

см. viewtopic.php?p=5106237#p5106237 ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1 1

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 33396 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2642 раз. Подякували: 3945 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2829283028312832 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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