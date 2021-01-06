у кота аналогично, первый платеж по оплата частями списывает в день покупки
причем если в аппке кота открыть договор там значится срок кредита - 5 мес
получается кредит сроком 5 мес равен рассрочке сроком 6 мес
непонятно есть ли здесь признаки введения клиента в заблуждение
что касается привата их оплата частями списывается с кредитки с + 4% за счет кредитных средств если не погасить заранее кредитку и не пополнить на сумму ежемесячного платежа
относительно самого первого платежа не уверен есть ли комиссия 4% за кредитные