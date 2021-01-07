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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2829283028312832

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 814
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 814
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 19:36

Re: ПУМБ

  lel написав:не как у Аллы, а сразу платеж до 30дней 1/6 после РД

у кота аналогично, первый платеж по оплата частями списывает в день покупки
причем если в аппке кота открыть договор там значится срок кредита - 5 мес
получается кредит сроком 5 мес равен рассрочке сроком 6 мес
непонятно есть ли здесь признаки введения клиента в заблуждение

что касается привата их оплата частями списывается с кредитки с + 4% за счет кредитных средств если не погасить заранее кредитку и не пополнить на сумму ежемесячного платежа
относительно самого первого платежа не уверен есть ли комиссия 4% за кредитные
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 19:48

  lel написав:
wtf написав:
  velvet написав:По Всеможу от Ясно рассрочку на коммуналку должно предлагать от 500 грн

откуда информация?
В условиях в Вайбере. На 6 мес - равные платежа. Так и не нашел оф.условия. Спрашивал о первой на форуме. Уже оформил 3 шт. Все равными платежами, правда, не как у Аллы, а сразу платеж до 30дней 1/6 после РД.

см. viewtopic.php?p=5106237#p5106237
:)
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 20:12

  Spring написав:Кстати, так можно проверить, ВсеМожу от Ясно или нет. Если присылает рассрочку на коммунальные от 500 грн, а не от 1000, то карта по ссылке от Ясно и должен быть кешбек 10% на коммунальные


вряд ли, вроде рассрочка - независимая
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 20:15

  ingtrans написав:
  Flamingo написав:Может есть в вэбке - не знаю - не искал

В вебке видно.


дня через два, после проводки типа
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 20:44

  novichok написав:Каков механизм пользования рассрочкой?
1. Оплачиваю товар на сумму более 1000 грн
2. Получаю предложение о рассрочке
3. Банк возвращает мне потраченные деньги на карту? (сразу или на следующий день, всю сумму или минус первый платёж??).
Все верно?


это в альфе так
а тут не возвращает, но и не требует в следующем месяце 6/6х, только 1/6ю

P.S. за Альфу наверно заврался, короче, Альфа самый понтовый в этом плане, ну а тут как уже сказал - просто 5/6 не войдут в задолженность на след мес (точнеЕ, за прошедший месяц/период)
cohan
 
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