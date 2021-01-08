lel написав:не как у Аллы, а сразу платеж до 30дней 1/6 после РД
у кота аналогично, первый платеж по оплата частями списывает в день покупки причем если в аппке кота открыть договор там значится срок кредита - 5 мес получается кредит сроком 5 мес равен рассрочке сроком 6 мес непонятно есть ли здесь признаки введения клиента в заблуждение
что касается привата их оплата частями списывается с кредитки с + 4% за счет кредитных средств если не погасить заранее кредитку и не пополнить на сумму ежемесячного платежа относительно самого первого платежа не уверен есть ли комиссия 4% за кредитные
КБ за открытие карты
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velvet написав:По Всеможу от Ясно рассрочку на коммуналку должно предлагать от 500 грн
откуда информация?
В условиях в Вайбере. На 6 мес - равные платежа. Так и не нашел оф.условия. Спрашивал о первой на форуме. Уже оформил 3 шт. Все равными платежами, правда, не как у Аллы, а сразу платеж до 30дней 1/6 после РД.
Spring написав:Кстати, так можно проверить, ВсеМожу от Ясно или нет. Если присылает рассрочку на коммунальные от 500 грн, а не от 1000, то карта по ссылке от Ясно и должен быть кешбек 10% на коммунальные
novichok написав:Каков механизм пользования рассрочкой? 1. Оплачиваю товар на сумму более 1000 грн 2. Получаю предложение о рассрочке 3. Банк возвращает мне потраченные деньги на карту? (сразу или на следующий день, всю сумму или минус первый платёж??). Все верно?
это в альфе так а тут не возвращает, но и не требует в следующем месяце 6/6х, только 1/6ю
P.S. за Альфу наверно заврался, короче, Альфа самый понтовый в этом плане, ну а тут как уже сказал - просто 5/6 не войдут в задолженность на след мес (точнеЕ, за прошедший месяц/период)
Spring написав:Кстати, так можно проверить, ВсеМожу от Ясно или нет. Если присылает рассрочку на коммунальные от 500 грн, а не от 1000, то карта по ссылке от Ясно и должен быть кешбек 10% на коммунальные
Можно проверить и в ибанкинге в информации про рассрочку в деталях кредитной карты. Если сумма от 500 - значит Ясно.
wtf написав: что касается привата их оплата частями списывается с кредитки с + 4% за счет кредитных средств если не погасить заранее кредитку и не пополнить на сумму ежемесячного платежа относительно самого первого платежа не уверен есть ли комиссия 4% за кредитные
Первый платёж за кредитные без %.
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sonechko написав:А кто то реально получил 10% кэшбека? А то они проверки всякие обещают, не хочется людей зря беспокоить если еще и фейк с кэшбеком.
по одной карте получил только за первую оплату, дальше болт. По второй карте получил за первые 4 оплаты, дальше болт. Все оплаты с сайта ясно через пейхаб с МСС 4900. Жалобу оставил на горячке и на минфине, результата ноль