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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2830283128322833

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 815
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 815
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 14:45

Re: ПУМБ

  sonechko написав:А кто то реально получил 10% кэшбека?

пока что пришло за 2/2 оплаты за декабрь
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 14:49

  Hack-Stock написав:по одной карте получил только за первую оплату, дальше болт.
По второй карте получил за первые 4 оплаты, дальше болт.
Все оплаты с сайта ясно через пейхаб с МСС 4900.
Жалобу оставил на горячке и на минфине, результата ноль

Жалоба в НБУ решит все.
Пошта НБУ: nbu@bank.gov.ua
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 15:09

sonechko По одной карте +300 за коммунальные платежи,по второй-150 только за платежи, что проводились в пумбонлайн, на заявку -нет ответа, ждемс...
smarisha
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 15:12

Re: ПУМБ

А если подана заявка о невыплате кешбека, потом пришло смс с номером заявки, то потом должны сообщить о решении, даже если кешбек уже выплачен?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 15:27

Re: ПУМБ

Ferlakur написав:А если подана заявка о невыплате кешбека, потом пришло смс с номером заявки, то потом должны сообщить о решении, даже если кешбек уже выплачен?
Вообще не отвечают во второй половине декабря После 10 зарегиных обращений и жалоб - прислали в Вайбер отписку, что рассмотрят 15.01.21
lel
 
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