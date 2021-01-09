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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 січ, 2021 14:45
sonechko написав:
А кто то реально получил 10% кэшбека?
пока что пришло за 2/2 оплаты за декабрь
КБ за открытие карты
*оформляется через вайбер
- 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
- 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
- 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
- 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
- 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
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Додано: Суб 09 січ, 2021 14:49
Hack-Stock написав:
по одной карте получил только за первую оплату, дальше болт.
По второй карте получил за первые 4 оплаты, дальше болт.
Все оплаты с сайта ясно через пейхаб с МСС 4900.
Жалобу оставил на горячке и на минфине, результата ноль
Жалоба в НБУ решит все.
Пошта НБУ: nbu@bank.gov.ua
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Додано: Суб 09 січ, 2021 15:09
sonechko По одной карте +300 за коммунальные платежи,по второй-150 только за платежи, что проводились в пумбонлайн, на заявку -нет ответа, ждемс...
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Додано: Суб 09 січ, 2021 15:12
А если подана заявка о невыплате кешбека, потом пришло смс с номером заявки, то потом должны сообщить о решении, даже если кешбек уже выплачен?
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Ferlakur
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Додано: Суб 09 січ, 2021 15:27
Ferlakur написав:А если подана заявка о невыплате кешбека, потом пришло смс с номером заявки, то потом должны сообщить о решении, даже если кешбек уже выплачен?
Вообще не отвечают во второй половине декабря После 10 зарегиных обращений и жалоб - прислали в Вайбер отписку, что рассмотрят 15.01.21
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Додано: Суб 09 січ, 2021 16:47
velvet написав: sonechko написав:
А кто то реально получил 10% кэшбека? А то они проверки всякие обещают, не хочется людей зря беспокоить если еще и фейк с кэшбеком.
Если Всеможу от Ясно, то большинство получили 10%
ноябрь декабрь получили,
сейчас интрига в 5+10%
+ тестирую разные методы оплаты, выявил например задержку с прилетанием рассрочки часов на 12 - может, проблема вайбера, но скорее ПУМБа + еще кое-какие девиации
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Додано: Суб 09 січ, 2021 17:18
Spring написав:Кстати, так можно проверить, ВсеМожу от Ясно или нет. Если присылает рассрочку на коммунальные от 500 грн, а не от 1000, то карта по ссылке от Ясно и должен быть кешбек 10% на коммунальные
Горячка видет, открывали по ясно или нет.
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