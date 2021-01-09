Будет. Причем, если покупка немалая и за кредитные, то пумб предложит рассрочку. Это получше, чем 5% по Нью кард за свои.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 січ, 2021 22:36
Додано: Нед 10 січ, 2021 12:30
ПУМБ и рефералка
Кто знает, если закрыть всекарту, а потом открыть по рефке - сработает?
Первый раз открыто, само собой, без рефки.
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