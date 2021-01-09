Если МСС код подходящий, то будет. Я бы лучше платил Укрсибовским ньюкардом, по любому 5% чистыми будет
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 січ, 2021 21:32
Если МСС код подходящий, то будет. Я бы лучше платил Укрсибовским ньюкардом, по любому 5% чистыми будет
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Додано: Суб 09 січ, 2021 22:36
Додано: Нед 10 січ, 2021 12:30
ПУМБ и рефералка
Кто знает, если закрыть всекарту, а потом открыть по рефке - сработает?
Первый раз открыто, само собой, без рефки.
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Додано: Нед 10 січ, 2021 14:34
Додано: Нед 10 січ, 2021 14:56
Попробуйте. Всё может быть. В любом случае ничего кроме времени не теряете.
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Додано: Нед 10 січ, 2021 14:59
Додано: Нед 10 січ, 2021 15:05
Знаю реальные случаи выплат при открытии всеможу клиентом имеющим всекарту и наоборот, т.е.клиент не новый, но открывал другой продукт, которого до этого у него не было.
Вознаграждение за оформление карт:
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