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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2831283228332834

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 815
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 815
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 21:32

  anikola13 написав:Покупка и оплата на сайте в Стилиусе, Цитрусе и Алло будет идти с кешбеком 4% при выборе категории "магазины электроники"?

Если МСС код подходящий, то будет. Я бы лучше платил Укрсибовским ньюкардом, по любому 5% чистыми будет
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Подякував: 27 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 22:36

  anikola13 написав:Покупка и оплата на сайте в Стилиусе, Цитрусе и Алло будет идти с кешбеком 4% при выборе категории "магазины электроники"?

Будет. Причем, если покупка немалая и за кредитные, то пумб предложит рассрочку. Это получше, чем 5% по Нью кард за свои.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 12:30

ПУМБ и рефералка

Кто знает, если закрыть всекарту, а потом открыть по рефке - сработает?
Первый раз открыто, само собой, без рефки.
.
freelanc
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 14:34

  freelanc написав:Кто знает, если закрыть всекарту, а потом открыть по рефке - сработает? Первый раз открыто, само собой, без рефки.

Маловероятно.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 14:56

  freelanc написав:Кто знает, если закрыть всекарту, а потом открыть по рефке - сработает?
Первый раз открыто, само собой, без рефки.

Попробуйте. Всё может быть. В любом случае ничего кроме времени не теряете.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 3384
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 14:59

  freelanc написав:Кто знает, если закрыть всекарту, а потом открыть по рефке - сработает?
Первый раз открыто, само собой, без рефки.


не, они же видят что клиент не новый
cohan
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 15:05

  cohan написав:
  freelanc написав:Кто знает, если закрыть всекарту, а потом открыть по рефке - сработает?
Первый раз открыто, само собой, без рефки.


не, они же видят что клиент не новый

Знаю реальные случаи выплат при открытии всеможу клиентом имеющим всекарту и наоборот, т.е.клиент не новый, но открывал другой продукт, которого до этого у него не было.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 3384
З нами з: 06.03.09
Подякував: 27 раз.
Подякували: 464 раз.
 
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  #<1 ... 2831283228332834
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