Додано: Нед 10 січ, 2021 15:53

Платилось за газ через мобильное приложение. ПУМБ отработал , нормально - но деньги не дошли. Изначально ПУМБ не показивает, куда , на какой счет он платит - все сипется на транзитний ПУМБА , потом уже по организациям.Как оказалось ПУМБ закинул на старий счет "газа" 2603, которий сейчас не используется, т к "газ" перешел на 2600. Новий счет 2600 уже месяцев 5 как принимающий, но ПУМБ у себя не поменял. Чё делать?1. Написал мило в "газ" , скопировал квитанцию ПУМБА с просьбой зачислить на получателя услуг.2. Написал в чат ПУМБа - обещали передать спецам.Я знал, что "гази" это муть тараканья, т к оно все частное и непредсказуемое - но не до такой же степени.