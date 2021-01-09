Если МСС код подходящий, то будет. Я бы лучше платил Укрсибовским ньюкардом, по любому 5% чистыми будет
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 січ, 2021 21:32
Если МСС код подходящий, то будет. Я бы лучше платил Укрсибовским ньюкардом, по любому 5% чистыми будет
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Додано: Суб 09 січ, 2021 22:36
Додано: Нед 10 січ, 2021 12:30
ПУМБ и рефералка
Кто знает, если закрыть всекарту, а потом открыть по рефке - сработает?
Первый раз открыто, само собой, без рефки.
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Додано: Нед 10 січ, 2021 14:34
Додано: Нед 10 січ, 2021 14:56
Попробуйте. Всё может быть. В любом случае ничего кроме времени не теряете.
Вознаграждение за оформление карт:
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Додано: Нед 10 січ, 2021 14:59
Додано: Нед 10 січ, 2021 15:05
Знаю реальные случаи выплат при открытии всеможу клиентом имеющим всекарту и наоборот, т.е.клиент не новый, но открывал другой продукт, которого до этого у него не было.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Нед 10 січ, 2021 15:53
Лажа по ПУМБУ
Платилось за газ через мобильное приложение. ПУМБ отработал , нормально - но деньги не дошли. Изначально ПУМБ не показивает, куда , на какой счет он платит - все сипется на транзитний ПУМБА , потом уже по организациям.
Как оказалось ПУМБ закинул на старий счет "газа" 2603, которий сейчас не используется, т к "газ" перешел на 2600. Новий счет 2600 уже месяцев 5 как принимающий, но ПУМБ у себя не поменял. Чё делать?
1. Написал мило в "газ" , скопировал квитанцию ПУМБА с просьбой зачислить на получателя услуг.
2. Написал в чат ПУМБа - обещали передать спецам.
Я знал, что "гази" это муть тараканья, т к оно все частное и непредсказуемое - но не до такой же степени.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
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Додано: Нед 10 січ, 2021 16:21
Re: ПУМБ
Додано: Нед 10 січ, 2021 16:54
Re: ПУМБ
Ахтунг! Маркетологи в вайбере подправили рассрочку:
1) теперь 6 мес слева (ну, заметно в целом), можно ошибиться тапнуть по привычке правый вариант
2) на 12 мес (ну и 6 мес) не пишется комиссия - только размер ежемесячного платежа
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