RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2832283328342835

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 815
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 815
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 16:56

Re: ПУМБ

  cohan написав:Ахтунг! Маркетологи в вайбере подправили рассрочку:

1) теперь 6 мес слева (ну, заметно в целом), можно ошибиться тапнуть по привычке правый вариант
2) на 12 мес (ну и 6 мес) не пишется комиссия - только размер ежемесячного платежа

Они там меняются местами периодически.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2194
З нами з: 31.07.19
Подякував: 57 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 17:34

Goodman
Можно же перед отплатой просомтреть и сравнить IBAN с тем который у Вас в платежке.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2416
З нами з: 09.03.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 17:35

При оплате ком.услуг через приложение можно как-то сформировать квитанцию?
Oktawa
 
Повідомлень: 187
З нами з: 08.11.17
Подякував: 250 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 17:36

  ukrprom2014 написав:Goodman
Можно же перед отплатой просомтреть и сравнить IBAN с тем который у Вас в платежке.

В том то и дело что перед оплатой в аппке ПУМБы по его шаблонах никакого айбана никогда не показывает
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5512
З нами з: 20.03.15
Подякував: 95 раз.
Подякували: 1315 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 17:56

Re: ПУМБ

  Flamingo написав:перед оплатой в аппке ПУМБы по его шаблонах никакого айбана никогда не показывает

Да, верно, косячек пумбы.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2416
З нами з: 09.03.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 17:57

Re: ПУМБ

Случайно увидел,что приватовский некст за коммуналку теперь берет 1% от суммы платежа мин1грн неависимо от заключенного договора с получателем.Раньше платил было только 1грн.У всех так?
Яша
 
Повідомлень: 1119
З нами з: 10.04.07
Подякував: 109 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 18:01

Re: ПУМБ

  Яша написав:Случайно увидел,что приватовский некст за коммуналку теперь берет 1% от суммы платежа мин1грн неависимо от заключенного договора с получателем.Раньше платил было только 1грн.У всех так?

Попробовал несколько получателей - саму оплату не проводил, но показывает комиссию 1 грн.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2194
З нами з: 31.07.19
Подякував: 57 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 18:11

ingtrans хрень какая-то.если захожу через меню платежи то1 грн,если на тот же самый некст с сайта поставщика услуг то 1%. смотрю и в "регламент и тарифы" сайтонлайн 1%.
Яша
 
Повідомлень: 1119
З нами з: 10.04.07
Подякував: 109 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2832283328342835
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, liliya_logical, ramaz, vitaliy1111 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.