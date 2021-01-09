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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 січ, 2021 16:56
cohan написав:
Ахтунг! Маркетологи в вайбере подправили рассрочку:
1) теперь 6 мес слева (ну, заметно в целом), можно ошибиться тапнуть по привычке правый вариант
2) на 12 мес (ну и 6 мес) не пишется комиссия - только размер ежемесячного платежа
Они там меняются местами периодически.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
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ingtrans
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Додано: Нед 10 січ, 2021 17:34
Goodman
Можно же перед отплатой просомтреть и сравнить IBAN с тем который у Вас в платежке.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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Додано: Нед 10 січ, 2021 17:35
При оплате ком.услуг через приложение можно как-то сформировать квитанцию?
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Додано: Нед 10 січ, 2021 17:36
ukrprom2014 написав:Goodman
Можно же перед отплатой просомтреть и сравнить IBAN с тем который у Вас в платежке.
В том то и дело что перед оплатой в аппке ПУМБы по его шаблонах никакого айбана никогда не показывает
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Нед 10 січ, 2021 17:56
Flamingo написав:
перед оплатой в аппке ПУМБы по его шаблонах никакого айбана никогда не показывает
Да, верно, косячек пумбы.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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Додано: Нед 10 січ, 2021 17:57
Случайно увидел,что приватовский некст за коммуналку теперь берет 1% от суммы платежа мин1грн неависимо от заключенного договора с получателем.Раньше платил было только 1грн.У всех так?
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Яша
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Додано: Нед 10 січ, 2021 18:01
Яша написав:
Случайно увидел,что приватовский некст за коммуналку теперь берет 1% от суммы платежа мин1грн неависимо от заключенного договора с получателем.Раньше платил было только 1грн.У всех так?
Попробовал несколько получателей - саму оплату не проводил, но показывает комиссию 1 грн.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
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ingtrans
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Додано: Нед 10 січ, 2021 18:11
ingtrans хрень какая-то.если захожу через меню платежи то1 грн,если на тот же самый некст с сайта поставщика услуг то 1%. смотрю и в "регламент и тарифы" сайтонлайн 1%.
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Яша
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