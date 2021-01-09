Они там меняются местами периодически.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 січ, 2021 16:56
Re: ПУМБ
Они там меняются местами периодически.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
Додано: Нед 10 січ, 2021 17:34
Goodman
Можно же перед отплатой просомтреть и сравнить IBAN с тем который у Вас в платежке.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Нед 10 січ, 2021 17:35
При оплате ком.услуг через приложение можно как-то сформировать квитанцию?
Додано: Нед 10 січ, 2021 17:36
В том то и дело что перед оплатой в аппке ПУМБы по его шаблонах никакого айбана никогда не показывает
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Нед 10 січ, 2021 17:56
Re: ПУМБ
Да, верно, косячек пумбы.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Нед 10 січ, 2021 17:57
Re: ПУМБ
Случайно увидел,что приватовский некст за коммуналку теперь берет 1% от суммы платежа мин1грн неависимо от заключенного договора с получателем.Раньше платил было только 1грн.У всех так?
Додано: Нед 10 січ, 2021 18:01
Re: ПУМБ
Попробовал несколько получателей - саму оплату не проводил, но показывает комиссию 1 грн.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
Додано: Нед 10 січ, 2021 18:11
ingtrans хрень какая-то.если захожу через меню платежи то1 грн,если на тот же самый некст с сайта поставщика услуг то 1%. смотрю и в "регламент и тарифы" сайтонлайн 1%.
Додано: Нед 10 січ, 2021 19:34
Да, в самом приложении зайдите в историю (соответствующая вкладка в разделе "Услуги") и отправьте квитанцию на свой e-mail.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Нед 10 січ, 2021 21:11
Re: ПУМБ
Конченый ПУМБ отказывается платить кешбек по комуналке Ясно МСС 4900.
Платежи месячной давности не окешбечены.
1) Нах платить аферистам, поэтому все оплаты приостановлены.
2) Жалоба в НБУ. Пусть разберуться с конченными.
Востаннє редагувалось Maksi2 в Нед 10 січ, 2021 21:12, всього редагувалось 1 раз.
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