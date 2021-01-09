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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 січ, 2021 21:12
sonechko написав:
А кто то реально получил 10% кэшбека? А то они проверки всякие обещают, не хочется людей зря беспокоить если еще и фейк с кэшбеком.
Всё нормально.
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Додано: Нед 10 січ, 2021 21:14
sonechko написав:
А кто то реально получил 10% кэшбека? А то они проверки всякие обещают, не хочется людей зря беспокоить если еще и фейк с кэшбеком.
Та никто. Одну выплату сделали, а дальше идите нах...
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Додано: Нед 10 січ, 2021 21:26
Яша написав:ingtrans
хрень какая-то.если захожу через меню платежи то1 грн,если на тот же самый некст с сайта поставщика услуг то 1%. смотрю и в "регламент и тарифы" сайтонлайн 1%.
может ссылка на старую (полную) версию приват24 ведет - вот и рисует комис.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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Додано: Нед 10 січ, 2021 21:27
sonechko написав:
А то они проверки всякие обещают, не хочется людей зря беспокоить
Если банк просит контактное лицо, всегда говорю выдуманное ФИО и свой резервный номер телефона. Еще ни разу не звонили.
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Ferlakur
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Додано: Нед 10 січ, 2021 21:30
Ferlakur написав: sonechko написав:
А то они проверки всякие обещают, не хочется людей зря беспокоить
Если банк просит контактное лицо, всегда говорю выдуманное ФИО и свой резервный номер телефона. Еще ни разу не звонили.
В ПУМБе, Фарсе, Идее, Тасе могут то и звякнуть
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 10 січ, 2021 21:34
clientage написав: Ferlakur написав: sonechko написав:
А то они проверки всякие обещают, не хочется людей зря беспокоить
Если банк просит контактное лицо, всегда говорю выдуманное ФИО и свой резервный номер телефона. Еще ни разу не звонили.
В ПУМБе, Фарсе, Идее, Тасе могут то и звякнуть
В ПУМБе и Тасе не звонили. Хай звонят, отвечу))
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Ferlakur
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