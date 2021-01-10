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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2834283528362837>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 815
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 815
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 21:12

  sonechko написав:А кто то реально получил 10% кэшбека? А то они проверки всякие обещают, не хочется людей зря беспокоить если еще и фейк с кэшбеком.


Всё нормально.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 21:14

  sonechko написав:А кто то реально получил 10% кэшбека? А то они проверки всякие обещают, не хочется людей зря беспокоить если еще и фейк с кэшбеком.

Та никто. Одну выплату сделали, а дальше идите нах... :(
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 21:26

  Яша написав:ingtrans хрень какая-то.если захожу через меню платежи то1 грн,если на тот же самый некст с сайта поставщика услуг то 1%. смотрю и в "регламент и тарифы" сайтонлайн 1%.

может ссылка на старую (полную) версию приват24 ведет - вот и рисует комис.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 21:27

  sonechko написав: А то они проверки всякие обещают, не хочется людей зря беспокоить

Если банк просит контактное лицо, всегда говорю выдуманное ФИО и свой резервный номер телефона. Еще ни разу не звонили.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 21:30

  Ferlakur написав:
  sonechko написав: А то они проверки всякие обещают, не хочется людей зря беспокоить

Если банк просит контактное лицо, всегда говорю выдуманное ФИО и свой резервный номер телефона. Еще ни разу не звонили.

В ПУМБе, Фарсе, Идее, Тасе могут то и звякнуть :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 21:34

  clientage написав:
  Ferlakur написав:
  sonechko написав: А то они проверки всякие обещают, не хочется людей зря беспокоить

Если банк просит контактное лицо, всегда говорю выдуманное ФИО и свой резервный номер телефона. Еще ни разу не звонили.

В ПУМБе, Фарсе, Идее, Тасе могут то и звякнуть :wink:

В ПУМБе и Тасе не звонили. Хай звонят, отвечу))
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 21:42

Re: ПУМБ

Я так понял, что ПУМБ всякие рассрочки, инфу по кешбекам присылает в вайбер. Вопрос, если у меня вайбер установлен на телефоне, СИМ-карта этого номера в данный момент времени мне недоступна, а другой номер с СИМкой, который у меня в основном финансовый, без вайбера. Т.е. при оформлении КК какой номер телефона указывать? Или пофиг, в вайбере ПУМБа нет привязки к номеру телефона?
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 21:44

Re: ПУМБ

  Water написав:Т.е. при оформлении КК какой номер телефона указывать? Или пофиг, в вайбере ПУМБа нет привязки к номеру телефона?

Писали, что вайбер должен быть на финансовом телефоне.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 21:59

Re: ПУМБ

Интересная, кстати, штука получается с кешбэками. Подбивал бабки за декабрь - получил 301 грн кешбэка за коммуналку, хотя вроде как ограничение 300 грн. Просмотрел все оплаты и начисления - общая сумма кешбэка соответствует общей сумме оплат за коммуналку. Лишняя 1 грн пришла 30 декабря за оплату 10 грн за газ от 24 ноября, на которую я забил и считал, что кешбэк так и не пришел. 1 грн пришла отдельно и оплата в размере 10 грн за все время использования карты была единственной, так что ошибки быть не может. Изначально считал, что это возврат 1 грн за подключение к Masterpass, но нет.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 08:46

Re: ПУМБ

  Flamingo написав:...перед оплатой в аппке ПУМБы по его шаблонах никакого айбана никогда не показывает
Оплата в слепую получается с гаданием... :D

IBAN и ЄДРПОУ очень желательны для проверки перед оплатой.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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