Додано: Нед 10 січ, 2021 21:59

Интересная, кстати, штука получается с кешбэками. Подбивал бабки за декабрь - получил 301 грн кешбэка за коммуналку, хотя вроде как ограничение 300 грн. Просмотрел все оплаты и начисления - общая сумма кешбэка соответствует общей сумме оплат за коммуналку. Лишняя 1 грн пришла 30 декабря за оплату 10 грн за газ от 24 ноября, на которую я забил и считал, что кешбэк так и не пришел. 1 грн пришла отдельно и оплата в размере 10 грн за все время использования карты была единственной, так что ошибки быть не может. Изначально считал, что это возврат 1 грн за подключение к Masterpass, но нет.