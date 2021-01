Додано: Пон 11 січ, 2021 09:39

Странная вещь. Пришел банковский перевод на счёт. А перекинуть далее с карты на карту другого банка не могу: говорит превышен лимит. При том что это первая операция за сегодня и она ниже стандартного лимита банка. Прописал везде в лимитах 2000 баксов - всё равно не выпускает.

