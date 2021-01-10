Ну если есть такое желание то по ЕДРПОУ можете искать. Но опять таки если уже в аппке по конкретному адресу сохранены конкретные шаблоны оплаты - там проверить ничего нельзя
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 січ, 2021 08:59
Ну если есть такое желание то по ЕДРПОУ можете искать. Но опять таки если уже в аппке по конкретному адресу сохранены конкретные шаблоны оплаты - там проверить ничего нельзя
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Пон 11 січ, 2021 09:10
Re: ПУМБ
При оплате из всей масси предприятие било вибрано по ЕДРПОУ ,
ЕДРПОУ брал с квитанции. Нормально все подтянуло и дало ввести все реквизити - на виходе со счета ПУМБ - на счет ПУМБ - вот все, что било видно.
При всем желании....., только тестовий платеж и потом уточнение.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Додано: Пон 11 січ, 2021 09:39
Re: ПУМБ
Странная вещь. Пришел банковский перевод на счёт. А перекинуть далее с карты на карту другого банка не могу: говорит превышен лимит. При том что это первая операция за сегодня и она ниже стандартного лимита банка. Прописал везде в лимитах 2000 баксов - всё равно не выпускает.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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