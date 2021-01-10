MASolomko написав:IBAN и ЄДРПОУ очень желательны для проверки перед оплатой.
При оплате из всей масси предприятие било вибрано по ЕДРПОУ , ЕДРПОУ брал с квитанции. Нормально все подтянуло и дало ввести все реквизити - на виходе со счета ПУМБ - на счет ПУМБ - вот все, что било видно. При всем желании....., только тестовий платеж и потом уточнение.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Странная вещь. Пришел банковский перевод на счёт. А перекинуть далее с карты на карту другого банка не могу: говорит превышен лимит. При том что это первая операция за сегодня и она ниже стандартного лимита банка. Прописал везде в лимитах 2000 баксов - всё равно не выпускает.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
Spring написав:Кстати, так можно проверить, ВсеМожу от Ясно или нет. Если присылает рассрочку на коммунальные от 500 грн, а не от 1000, то карта по ссылке от Ясно и должен быть кешбек 10% на коммунальные
Горячка видет, открывали по ясно или нет.
Только что звонил - ни фига они не видят, кроме отделения где была открыта карта...
vitaliy_berdinskikh написав:Странная вещь. Пришел банковский перевод на счёт. А перекинуть далее с карты на карту другого банка не могу: говорит превышен лимит. При том что это первая операция за сегодня и она ниже стандартного лимита банка. Прописал везде в лимитах 2000 баксов - всё равно не выпускает.
На горячку потрібно дзвонити і просити підняти ліміт на перекази. Його тільки через гарячку підняти можна.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve100 грн
Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ100/50 грн за кредитну/дебетову картку
vitaliy_berdinskikh написав:Странная вещь. Пришел банковский перевод на счёт. А перекинуть далее с карты на карту другого банка не могу: говорит превышен лимит. При том что это первая операция за сегодня и она ниже стандартного лимита банка. Прописал везде в лимитах 2000 баксов - всё равно не выпускает.
vitaliy_berdinskikh написав:Странная вещь. Пришел банковский перевод на счёт. А перекинуть далее с карты на карту другого банка не могу: говорит превышен лимит. При том что это первая операция за сегодня и она ниже стандартного лимита банка. Прописал везде в лимитах 2000 баксов - всё равно не выпускает.
Это лимит на переводы - на горячей линии можно до 100 тыс. поднять. В приложении лимиты на снятие наличных и оплату в интернете.
Добрый день. Подскажите пожалуйста оптимально какую категорию выбрать для оплаты на Алиэкспресс? Под какую категорию проходят покупки на подобных сайтах?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку. https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!