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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2834283528362837

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 815
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 815
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 08:59

  MASolomko написав:
  Flamingo написав:...перед оплатой в аппке ПУМБы по его шаблонах никакого айбана никогда не показывает
Оплата в слепую получается с гаданием... :D

IBAN и ЄДРПОУ очень желательны для проверки перед оплатой.

Ну если есть такое желание то по ЕДРПОУ можете искать. Но опять таки если уже в аппке по конкретному адресу сохранены конкретные шаблоны оплаты - там проверить ничего нельзя
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 09:10

Re: ПУМБ

  MASolomko написав:IBAN и ЄДРПОУ очень желательны для проверки перед оплатой.
При оплате из всей масси предприятие било вибрано по ЕДРПОУ ,
ЕДРПОУ брал с квитанции. Нормально все подтянуло и дало ввести все реквизити - на виходе со счета ПУМБ - на счет ПУМБ - вот все, что било видно.
При всем желании....., только тестовий платеж и потом уточнение. :|
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 09:39

Re: ПУМБ

Странная вещь. Пришел банковский перевод на счёт. А перекинуть далее с карты на карту другого банка не могу: говорит превышен лимит. При том что это первая операция за сегодня и она ниже стандартного лимита банка. Прописал везде в лимитах 2000 баксов - всё равно не выпускает.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 09:49

  BigMan написав:
Spring написав:Кстати, так можно проверить, ВсеМожу от Ясно или нет. Если присылает рассрочку на коммунальные от 500 грн, а не от 1000, то карта по ссылке от Ясно и должен быть кешбек 10% на коммунальные
Горячка видет, открывали по ясно или нет.

Только что звонил - ни фига они не видят, кроме отделения где была открыта карта...
patrikk
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 09:52

  vitaliy_berdinskikh написав:Странная вещь. Пришел банковский перевод на счёт. А перекинуть далее с карты на карту другого банка не могу: говорит превышен лимит. При том что это первая операция за сегодня и она ниже стандартного лимита банка. Прописал везде в лимитах 2000 баксов - всё равно не выпускает.

На горячку потрібно дзвонити і просити підняти ліміт на перекази. Його тільки через гарячку підняти можна.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 100/50 грн за кредитну/дебетову картку
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
miltador
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 10:03

  vitaliy_berdinskikh написав:Странная вещь. Пришел банковский перевод на счёт. А перекинуть далее с карты на карту другого банка не могу: говорит превышен лимит. При том что это первая операция за сегодня и она ниже стандартного лимита банка. Прописал везде в лимитах 2000 баксов - всё равно не выпускает.

Может заблокировал финмон?
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 10:42

  vitaliy_berdinskikh написав:Странная вещь. Пришел банковский перевод на счёт. А перекинуть далее с карты на карту другого банка не могу: говорит превышен лимит. При том что это первая операция за сегодня и она ниже стандартного лимита банка. Прописал везде в лимитах 2000 баксов - всё равно не выпускает.

Это лимит на переводы - на горячей линии можно до 100 тыс. поднять. В приложении лимиты на снятие наличных и оплату в интернете.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 11:12

Re: ПУМБ

Добрый день. Подскажите пожалуйста оптимально какую категорию выбрать для оплаты на Алиэкспресс? Под какую категорию проходят покупки на подобных сайтах?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
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