Ну если есть такое желание то по ЕДРПОУ можете искать. Но опять таки если уже в аппке по конкретному адресу сохранены конкретные шаблоны оплаты - там проверить ничего нельзя
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Додано: Пон 11 січ, 2021 08:59
Ну если есть такое желание то по ЕДРПОУ можете искать. Но опять таки если уже в аппке по конкретному адресу сохранены конкретные шаблоны оплаты - там проверить ничего нельзя
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Пон 11 січ, 2021 09:10
Re: ПУМБ
При оплате из всей масси предприятие било вибрано по ЕДРПОУ ,
ЕДРПОУ брал с квитанции. Нормально все подтянуло и дало ввести все реквизити - на виходе со счета ПУМБ - на счет ПУМБ - вот все, что било видно.
При всем желании....., только тестовий платеж и потом уточнение.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Додано: Пон 11 січ, 2021 09:39
Re: ПУМБ
Странная вещь. Пришел банковский перевод на счёт. А перекинуть далее с карты на карту другого банка не могу: говорит превышен лимит. При том что это первая операция за сегодня и она ниже стандартного лимита банка. Прописал везде в лимитах 2000 баксов - всё равно не выпускает.
Mind the gap.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 09:49
Только что звонил - ни фига они не видят, кроме отделения где была открыта карта...
Додано: Пон 11 січ, 2021 09:52
На горячку потрібно дзвонити і просити підняти ліміт на перекази. Його тільки через гарячку підняти можна.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
Додано: Пон 11 січ, 2021 10:03
Может заблокировал финмон?
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Пон 11 січ, 2021 10:42
Это лимит на переводы - на горячей линии можно до 100 тыс. поднять. В приложении лимиты на снятие наличных и оплату в интернете.
Додано: Пон 11 січ, 2021 11:12
Re: ПУМБ
Добрый день. Подскажите пожалуйста оптимально какую категорию выбрать для оплаты на Алиэкспресс? Под какую категорию проходят покупки на подобных сайтах?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
Додано: Пон 11 січ, 2021 11:17
уже який день не можу оплатити рахунок в нафтогаз і львівгаз, приходить ОТП, а додаток його не приймає, каже термін дії пройшов
може ще у когось схоже було?
Додано: Пон 11 січ, 2021 13:47
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