Под 4ю никак не пройдет, там где магазины электроники? МСС не подойдет?
И подскажите,если вы в курсе, то не распространяется ли кешбек категории на оплату валютными картами? Если в долларе будет оплата,то будет кешбек?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 січ, 2021 14:01
Под 4ю никак не пройдет, там где магазины электроники? МСС не подойдет?
И подскажите,если вы в курсе, то не распространяется ли кешбек категории на оплату валютными картами? Если в долларе будет оплата,то будет кешбек?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
Додано: Пон 11 січ, 2021 14:15
Re: ПУМБ
КБ за открытие карты
Зараз переглядають цей форум: _PORT_UA, Kalgan, maxim2014, Rimlyanin1, stuermer01, Вкладчик1234 і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|