Под 4ю никак не пройдет, там где магазины электроники? МСС не подойдет?
И подскажите,если вы в курсе, то не распространяется ли кешбек категории на оплату валютными картами? Если в долларе будет оплата,то будет кешбек?
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Додано: Пон 11 січ, 2021 14:01
Под 4ю никак не пройдет, там где магазины электроники? МСС не подойдет?
И подскажите,если вы в курсе, то не распространяется ли кешбек категории на оплату валютными картами? Если в долларе будет оплата,то будет кешбек?
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Додано: Пон 11 січ, 2021 14:15
Re: ПУМБ
КБ за открытие карты
Додано: Пон 11 січ, 2021 14:19
Re: ПУМБ
ну шо, первый пятнарик есть (!)
отплата от 2го добавлена 5% 2го, и сегодня пришло 10%
из грустного - с выходных примерно 5% по таким перестало приходить, только рассрочка (
но по ПУМБовским 5% заходит
Додано: Пон 11 січ, 2021 14:21
Re: ПУМБ
Не понял, по чем приходит 5%, а по чем не приходит 5%.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
Додано: Пон 11 січ, 2021 14:21
Под 4-ю скорее всего нет. Валютной картой в пумбе не пользуюсь, поэтому подсказать на своем опыте не могу. Можете оплачивать картой в гривне, все равно комиссии за конвертацию нет.
Додано: Пон 11 січ, 2021 15:29
Re: ПУМБ
Но есть не самый лучший курс, так что 1% примерно
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Пон 11 січ, 2021 15:37
Кешбек до 10 числа
Очікуємо
никому не верю
Додано: Пон 11 січ, 2021 15:38
Додано: Пон 11 січ, 2021 15:50
Да, до 15-го точно.
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