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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2835283628372838

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 815
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 815
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 14:01

  lloydbanksua написав:
  _PORT_UA написав:Добрый день. Подскажите пожалуйста оптимально какую категорию выбрать для оплаты на Алиэкспресс? Под какую категорию проходят покупки на подобных сайтах?

Вам подойдёт 1-я и 2-я категории.

Под 4ю никак не пройдет, там где магазины электроники? МСС не подойдет?
И подскажите,если вы в курсе, то не распространяется ли кешбек категории на оплату валютными картами? Если в долларе будет оплата,то будет кешбек?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 14:15

Re: ПУМБ

  _PORT_UA написав:Под какую категорию проходят покупки на подобных сайтах?

маркетплейсы
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 14:19

Re: ПУМБ

ну шо, первый пятнарик есть (!)
отплата от 2го добавлена 5% 2го, и сегодня пришло 10%

из грустного - с выходных примерно 5% по таким перестало приходить, только рассрочка (
но по ПУМБовским 5% заходит
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 14:21

Re: ПУМБ

  cohan написав:из грустного - с выходных примерно 5% по таким перестало приходить, только рассрочка (
но по ПУМБовским 5% заходит

Не понял, по чем приходит 5%, а по чем не приходит 5%.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 14:21

  _PORT_UA написав: Под 4ю никак не пройдет, там где магазины электроники? МСС не подойдет? И подскажите,если вы в курсе, то не распространяется ли кешбек категории на оплату валютными картами? Если в долларе будет оплата,то будет кешбек?

Под 4-ю скорее всего нет. Валютной картой в пумбе не пользуюсь, поэтому подсказать на своем опыте не могу. Можете оплачивать картой в гривне, все равно комиссии за конвертацию нет.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 15:29

Re: ПУМБ

  lloydbanksua написав:все равно комиссии за конвертацию нет.

Но есть не самый лучший курс, так что 1% примерно
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 15:37

Кешбек до 10 числа

Очікуємо
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 15:38

  sens написав:Очікуємо

Они в прошлом месяце меняли правила, теперь до 15-го вроде.
Adast
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 15:50

  Adast написав:
  sens написав:Очікуємо

Они в прошлом месяце меняли правила, теперь до 15-го вроде.

Да, до 15-го точно.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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