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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 січ, 2021 16:43
sens написав:
Очікуємо
Прийшла відповідь на вайбер - очікуйте до 15-ого числа
никому не верю
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sens
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Додано: Пон 11 січ, 2021 17:19
_PORT_UA написав:
И еще вопрос, по 1й и 2й категориям смс о зачислении кешбека приходит?
В Viber`е.
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lloydbanksua
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