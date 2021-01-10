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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 січ, 2021 16:43
никому не верю
Додано: Пон 11 січ, 2021 17:19
Додано: Пон 11 січ, 2021 17:27
Оплата комуналя из кошика в Ибанкинге за всё сразу принесёт кишмиш или лучше из телефона онлайн по отдельности делать каждый платеж?
Додано: Пон 11 січ, 2021 18:23
Re: ПУМБ
Смотрите там за счетами. У мну в шаблоне старий счет.
Платил через мобилку - не испитивал судьбу.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 18:25
Так а куда смотреть то? Тем паче в мобилке - там счетов отродяся не бывало
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Пон 11 січ, 2021 18:27
Re: ПУМБ
Везде куда можно - туда и смотреть.
Делать тестовий - кидать по 5. Смотреть квиташки, смотреть личний кабинет, звонить теткам. Это не Приват, что кинул и забил.
Я мужика предупредил , да сладко по кешбеку, но НЕ все гладко.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
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