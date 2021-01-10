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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2836283728382839

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 815
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 815
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 16:43

  sens написав:Очікуємо

Прийшла відповідь на вайбер - очікуйте до 15-ого числа
никому не верю
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 17:19

  _PORT_UA написав:И еще вопрос, по 1й и 2й категориям смс о зачислении кешбека приходит?

В Viber`е.
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 17:27

Оплата комуналя из кошика в Ибанкинге за всё сразу принесёт кишмиш или лучше из телефона онлайн по отдельности делать каждый платеж? :roll:
rollo
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 18:23

Re: ПУМБ

  rollo написав:Оплата комуналя из кошика в Ибанкинге за всё сразу принесёт кишмиш или лучше из телефона онлайн по отдельности делать каждый платеж?

Смотрите там за счетами. У мну в шаблоне старий счет.
Платил через мобилку - не испитивал судьбу.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 18:25

  Goodman написав:
  rollo написав:Оплата комуналя из кошика в Ибанкинге за всё сразу принесёт кишмиш или лучше из телефона онлайн по отдельности делать каждый платеж?

Смотрите там за счетами. У мну в шаблоне старий счет.
Платил через мобилку - не испитивал судьбу.

Так а куда смотреть то? Тем паче в мобилке - там счетов отродяся не бывало :(
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 18:27

Re: ПУМБ

  Flamingo написав:Так а куда смотреть то? Тем паче в мобилке - там счетов отродяся не бывало

Везде куда можно - туда и смотреть.
Делать тестовий - кидать по 5. Смотреть квиташки, смотреть личний кабинет, звонить теткам. Это не Приват, что кинул и забил.
Я мужика предупредил , да сладко по кешбеку, но НЕ все гладко. :roll:
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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