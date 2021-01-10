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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2837283828392840

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 815
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 815
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 20:12

  _PORT_UA написав:А когда начисляют бонусы по реферальной ссылке? Если карта открыта еще в середине декабря по ссылке друга и сделана оплата через Пос-терминал,то когда ждать бонуса за приглашение?

пос пох,мне (я все) по тройке карт заходило спустя пяток рабдней
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 20:14

Мизантрóп ,странно. А как уточнить прошло ли вообще приглашение для открытия? Вы говорите про пять рабочих дней, а тут ниже мне сказали, что в течении 31 рабочего дня.
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 20:22

  _PORT_UA написав:Ferlakur , понял,тогда ожидаю.

А другу вашему уже дали 100 грн? Я жену регистрировал по своей ссылке, ей дали через пару дней после покупки на 100 грн, причем на обе карты, Всеможу и Всекарта, а мне до сих пор нет. Горячая линия велела ждать.
Ferlakur
 
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  #<1 ... 2837283828392840
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