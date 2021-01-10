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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2838283928402841>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 815
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 815
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 20:12

  _PORT_UA написав:А когда начисляют бонусы по реферальной ссылке? Если карта открыта еще в середине декабря по ссылке друга и сделана оплата через Пос-терминал,то когда ждать бонуса за приглашение?

пос пох,мне (я все) по тройке карт заходило спустя пяток рабдней
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 20:14

Мизантрóп ,странно. А как уточнить прошло ли вообще приглашение для открытия? Вы говорите про пять рабочих дней, а тут ниже мне сказали, что в течении 31 рабочего дня.
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 20:22

  _PORT_UA написав:Ferlakur , понял,тогда ожидаю.

А другу вашему уже дали 100 грн? Я жену регистрировал по своей ссылке, ей дали через пару дней после покупки на 100 грн, причем на обе карты, Всеможу и Всекарта, а мне до сих пор нет. Горячая линия велела ждать.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 20:28

Ferlakur , вроде нет. Вот это и беспокоит.Никому из нас за почти месяц не начислены бонусы.

И можно еще уточнить, там при выборе категории в этом месяце, есть вторая ,где 2%. Эти два процента чистыми или будет еще вычет налогов(18+1,5%)?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 20:41

Re: ПУМБ

Сегодня ПУМБ начислил кешбек за оплаты месячной давности по комуналке за "Ясно". Реабилитирован. Но постоянное выгрызание кешбека скаргами - раздражает. Советую ПУМБу наладить этот процесс в соответствии с правилами акции, а именно: "начисление кешбека через 5 дней после оплаты".
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 20:44

  _PORT_UA написав:И можно еще уточнить, там при выборе категории в этом месяце, есть вторая ,где 2%. Эти два процента чистыми или будет еще вычет налогов(18+1,5%)?
чистыми
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 20:44

Re: ПУМБ

Maksi2 написав:Сегодня ПУМБ начислил кешбек за оплаты месячной давности по комуналке за "Ясно". Реабилитирован. Но постоянное выгрызание кешбека скаргами - раздражает. Советую ПУМБу наладить этот процесс в соответствии с правилами акции, а именно: "начисление кешбека через 5 дней после оплаты".
Начисление в ручном режиме, явно не выход. Так как каждый кешбек месяцами выпрашивать не особо то и хочется, сам тоже с этим столкнулся, 1,5 месяца и нет ответа.
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 20:45

_PORT_UA
Вы выбрали кешбэк в Категории ....

Выплату ожидайте до 15 числа следующего месяца.

Максимальное вознаграждение – 500 грн.

Налоги платит банк.

Желаем приятных покупок!
Вам должно было написать после выбора категории кешбека.
Citizen_D
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 20:48

  anis написав:
Maksi2 написав:Сегодня ПУМБ начислил кешбек за оплаты месячной давности по комуналке за "Ясно". Реабилитирован. Но постоянное выгрызание кешбека скаргами - раздражает. Советую ПУМБу наладить этот процесс в соответствии с правилами акции, а именно: "начисление кешбека через 5 дней после оплаты".
Начисление в ручном режиме, явно не выход. Так как каждый кешбек месяцами выпрашивать не особо то и хочется, сам тоже с этим столкнулся, 1,5 месяца и нет ответа.

Долбите. Жалоба в НБУ творит по истине чудеса :)
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 20:48

Re: ПУМБ

  _PORT_UA написав:А как уточнить прошло ли вообще приглашение для открытия?
ну а как регилось то? Ну и вопросики у Вас :roll:
Мизантрóп
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