Додано: Пон 11 січ, 2021 20:14

Мизантрóп ,странно. А как уточнить прошло ли вообще приглашение для открытия? Вы говорите про пять рабочих дней, а тут ниже мне сказали, что в течении 31 рабочего дня.

http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.

https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!