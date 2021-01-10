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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 січ, 2021 20:12
_PORT_UA написав:
А когда начисляют бонусы по реферальной ссылке? Если карта открыта еще в середине декабря по ссылке друга и сделана оплата через Пос-терминал,то когда ждать бонуса за приглашение?
пос пох,мне (я все) по тройке карт заходило спустя пяток рабдней
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Мизантрóп
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Додано: Пон 11 січ, 2021 20:14
Мизантрóп ,странно. А как уточнить прошло ли вообще приглашение для открытия? Вы говорите про пять рабочих дней, а тут ниже мне сказали, что в течении 31 рабочего дня.
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
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_PORT_UA
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Додано: Пон 11 січ, 2021 20:22
_PORT_UA написав:Ferlakur
, понял,тогда ожидаю.
А другу вашему уже дали 100 грн? Я жену регистрировал по своей ссылке, ей дали через пару дней после покупки на 100 грн, причем на обе карты, Всеможу и Всекарта, а мне до сих пор нет. Горячая линия велела ждать.
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Ferlakur
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Додано: Пон 11 січ, 2021 20:28
Ferlakur , вроде нет. Вот это и беспокоит.Никому из нас за почти месяц не начислены бонусы.
И можно еще уточнить, там при выборе категории в этом месяце, есть вторая ,где 2%. Эти два процента чистыми или будет еще вычет налогов(18+1,5%)?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
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_PORT_UA
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Додано: Пон 11 січ, 2021 20:41
Сегодня ПУМБ начислил кешбек за оплаты месячной давности по комуналке за "Ясно". Реабилитирован. Но постоянное выгрызание кешбека скаргами - раздражает. Советую ПУМБу наладить этот процесс в соответствии с правилами акции, а именно: "начисление кешбека через 5 дней после оплаты".
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Maksi2
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Додано: Пон 11 січ, 2021 20:44
_PORT_UA написав:
И можно еще уточнить, там при выборе категории в этом месяце, есть вторая ,где 2%. Эти два процента чистыми или будет еще вычет налогов(18+1,5%)?
чистыми
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Додано: Пон 11 січ, 2021 20:44
Maksi2 написав:Сегодня ПУМБ начислил кешбек за оплаты месячной давности по комуналке за "Ясно". Реабилитирован. Но постоянное выгрызание кешбека скаргами - раздражает. Советую ПУМБу наладить этот процесс в соответствии с правилами акции, а именно: "начисление кешбека через 5 дней после оплаты".
Начисление в ручном режиме, явно не выход. Так как каждый кешбек месяцами выпрашивать не особо то и хочется, сам тоже с этим столкнулся, 1,5 месяца и нет ответа.
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
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anis
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Додано: Пон 11 січ, 2021 20:45
_PORT_UA
Вы выбрали кешбэк в Категории ....
Выплату ожидайте до 15 числа следующего месяца.
Максимальное вознаграждение – 500 грн.
Налоги платит банк.
Желаем приятных покупок!
Вам должно было написать после выбора категории кешбека.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 20:48
anis написав:
Maksi2 написав:Сегодня ПУМБ начислил кешбек за оплаты месячной давности по комуналке за "Ясно". Реабилитирован. Но постоянное выгрызание кешбека скаргами - раздражает. Советую ПУМБу наладить этот процесс в соответствии с правилами акции, а именно: "начисление кешбека через 5 дней после оплаты".
Начисление в ручном режиме, явно не выход. Так как каждый кешбек месяцами выпрашивать не особо то и хочется, сам тоже с этим столкнулся, 1,5 месяца и нет ответа.
Долбите. Жалоба в НБУ творит по истине чудеса
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Maksi2
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