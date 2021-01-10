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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2838283928402841

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 815
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 815
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 20:49

Re: ПУМБ

  Maksi2 написав:Сегодня ПУМБ начислил кешбек за оплаты месячной давности по комуналке за "Ясно".
Нкуясе :shock: Таки додушили
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 21:17

Сюдой https://uplata.ua/oplata-uslug уже кто проверил получение кб, дают, мсс правильный?
*******
valya
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 21:20

  valya написав:Сюдой https://uplata.ua/oplata-uslug уже кто проверил получение кб, дают, мсс правильный?

рано ещё тратиться.Деньги должны работать
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 21:23

  Maksi2 написав:Сегодня ПУМБ начислил кешбек за оплаты месячной давности по комуналке за "Ясно". Реабилитирован. Но постоянное выгрызание кешбека скаргами - раздражает. Советую ПУМБу наладить этот процесс в соответствии с правилами акции, а именно: "начисление кешбека через 5 дней после оплаты".

сколько раз вы им звонили ?
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 21:27

Re: ПУМБ

  rollo написав:Счет смотреть карточный или счет коммунального предприятия?
Коммунальные счета сами подтягиваются.
тут же цель не получить 5% и полюбиь остальние 95. Цель заплатить правильно по счету. Якидал тестовие и смотрел в личних кабинетах - как прошли платежи и зачислили мне на личний счета.
свет прошло, уктрел - прошло, фринет - прошло - а вот по газу - лажа .
горячка "советует" прийти написать заяви и отозвать платежи, на счет исправления счетов - подумают. Все методом проб и ошибок.
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Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 21:38

  Мизантрóп написав:
  Maksi2 написав:Сегодня ПУМБ начислил кешбек за оплаты месячной давности по комуналке за "Ясно".
Нкуясе :shock: Таки додушили

та да :lol:
  J написав:сколько раз вы им звонили ?

Я им звонил почти каждый рабочий день, смски с номерами заявок получал, мне уже даже тошнило от них и от ихнего бреда на том конце трубки. А все решила жалоба в НБУ. Скорее всего им делают предупреждение, если они не решат проблему клиента, то к ним будут применяться санкции, поэтому обычно все вопросы решаются в нашу пользу. Я так в одном банке кредит левый закрыл, который они мне открыли без моего ведома, просил 3 мес по тел закрыть его, подавал заявки, ноль на массу, одна жалоба в нацбанк и кредит сразу закрылся. Ну что ж, круто, хоть что-то нормально работает, пока работает - надо пользоваться. 8)
Maksi2
 
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