Maksi2 написав:Сегодня ПУМБ начислил кешбек за оплаты месячной давности по комуналке за "Ясно". Реабилитирован. Но постоянное выгрызание кешбека скаргами - раздражает. Советую ПУМБу наладить этот процесс в соответствии с правилами акции, а именно: "начисление кешбека через 5 дней после оплаты".
rollo написав:Счет смотреть карточный или счет коммунального предприятия? Коммунальные счета сами подтягиваются.
тут же цель не получить 5% и полюбиь остальние 95. Цель заплатить правильно по счету. Якидал тестовие и смотрел в личних кабинетах - как прошли платежи и зачислили мне на личний счета. свет прошло, уктрел - прошло, фринет - прошло - а вот по газу - лажа . горячка "советует" прийти написать заяви и отозвать платежи, на счет исправления счетов - подумают. Все методом проб и ошибок.
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Maksi2 написав:Сегодня ПУМБ начислил кешбек за оплаты месячной давности по комуналке за "Ясно".
Нкуясе Таки додушили
та да
J написав:сколько раз вы им звонили ?
Я им звонил почти каждый рабочий день, смски с номерами заявок получал, мне уже даже тошнило от них и от ихнего бреда на том конце трубки. А все решила жалоба в НБУ. Скорее всего им делают предупреждение, если они не решат проблему клиента, то к ним будут применяться санкции, поэтому обычно все вопросы решаются в нашу пользу. Я так в одном банке кредит левый закрыл, который они мне открыли без моего ведома, просил 3 мес по тел закрыть его, подавал заявки, ноль на массу, одна жалоба в нацбанк и кредит сразу закрылся. Ну что ж, круто, хоть что-то нормально работает, пока работает - надо пользоваться.
rollo написав:Счет смотреть карточный или счет коммунального предприятия? Коммунальные счета сами подтягиваются.
тут же цель не получить 5% и полюбиь остальние 95. Цель заплатить правильно по счету. Якидал тестовие и смотрел в личних кабинетах - как прошли платежи и зачислили мне на личний счета. свет прошло, уктрел - прошло, фринет - прошло - а вот по газу - лажа . горячка "советует" прийти написать заяви и отозвать платежи, на счет исправления счетов - подумают. Все методом проб и ошибок.
Все прошло правильно. Плюс рассрочка на отопление. Зря очковал. Теперь подождем кишмиш.