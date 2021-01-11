Нкуясе Таки додушили
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 січ, 2021 20:49
Re: ПУМБ
Додано: Пон 11 січ, 2021 21:17
Сюдой
*******
Додано: Пон 11 січ, 2021 21:20
рано ещё тратиться.Деньги должны работать
Додано: Пон 11 січ, 2021 21:23
сколько раз вы им звонили ?
Додано: Пон 11 січ, 2021 21:27
Re: ПУМБ
тут же цель не получить 5% и полюбиь остальние 95. Цель заплатить правильно по счету. Якидал тестовие и смотрел в личних кабинетах - как прошли платежи и зачислили мне на личний счета.
свет прошло, уктрел - прошло, фринет - прошло - а вот по газу - лажа .
горячка "советует" прийти написать заяви и отозвать платежи, на счет исправления счетов - подумают. Все методом проб и ошибок.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 21:38
та да
Я им звонил почти каждый рабочий день, смски с номерами заявок получал, мне уже даже тошнило от них и от ихнего бреда на том конце трубки. А все решила жалоба в НБУ. Скорее всего им делают предупреждение, если они не решат проблему клиента, то к ним будут применяться санкции, поэтому обычно все вопросы решаются в нашу пользу. Я так в одном банке кредит левый закрыл, который они мне открыли без моего ведома, просил 3 мес по тел закрыть его, подавал заявки, ноль на массу, одна жалоба в нацбанк и кредит сразу закрылся. Ну что ж, круто, хоть что-то нормально работает, пока работает - надо пользоваться.
Додано: Пон 11 січ, 2021 22:31
Re: ПУМБ
Как правильно жаловаться НБУ?
Додано: Пон 11 січ, 2021 23:02
лучше онлайн
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 11 січ, 2021 23:59
Все прошло правильно. Плюс рассрочка на отопление. Зря очковал. Теперь подождем кишмиш.
Додано: Вів 12 січ, 2021 02:23
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