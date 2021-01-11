Или на сайте или письмом на nbu@bank.gov.ua
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 січ, 2021 03:05
Или на сайте или письмом на nbu@bank.gov.ua
Додано: Вів 12 січ, 2021 03:58
1. ПУМБ от ЯСНО.
2. Да, у меня ниже в подписи.
3. Там уже будет автоматом, 10% на коммуналку. Максимум 300 гривен в месяц.
4. Оплатить на любом агрегате коммуналку на сумму от 3000 грн.
5. Грязный, итого будет максимум 300 грн.
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
Додано: Вів 12 січ, 2021 03:59
1. ВсеКарта - для своих средств, ВсеМожу - для кредитных и своих. Выбирайте в зависимости, что для вас больше актуально.
2. Да, есть.
3. Выбираете самостоятельно.
4. Оформить кредитку ВсеМожу по заявке.
5. Чистыми, налоги платит банк.
Зараз переглядають цей форум: jay2004 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|