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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2839284028412842

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 815
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 815
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 03:05

  BigMan написав:Как правильно жаловаться НБУ?

Или на сайте или письмом на nbu@bank.gov.ua
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 03:58

  югин написав:Коллеги, подскажите как лучше зайти в Пумб, для получения кешбека!?
1. Какую карту лучше открыть?
2. Есть ли реферальная ссылка для получения бонуса?
3. Категории нужно выбирать или банк выбирает сам?
4. Как получить 10% кешбека на коммуналку!?
5. Кешбек чистый или грязный?

1. ПУМБ от ЯСНО.
2. Да, у меня ниже в подписи.
3. Там уже будет автоматом, 10% на коммуналку. Максимум 300 гривен в месяц.
4. Оплатить на любом агрегате коммуналку на сумму от 3000 грн.
5. Грязный, итого будет максимум 300 грн.
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 03:59

  югин написав:Коллеги, подскажите как лучше зайти в Пумб, для получения кешбека!? 1. Какую карту лучше открыть? 2. Есть ли реферальная ссылка для получения бонуса? 3. Категории нужно выбирать или банк выбирает сам? 4. Как получить 10% кешбека на коммуналку!? 5. Кешбек чистый или грязный?

1. ВсеКарта - для своих средств, ВсеМожу - для кредитных и своих. Выбирайте в зависимости, что для вас больше актуально.
2. Да, есть.
3. Выбираете самостоятельно.
4. Оформить кредитку ВсеМожу по заявке.
5. Чистыми, налоги платит банк.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 06:01

Re: ПУМБ

югин, или Вы получаете 100 грн (нетто) за оформление карты по рефералке, или оформляете карту всеМОЖУ-YASNO на специальной странице для получения кешбека 10 % (нетто) по коммуналке.

Для получения кешбека от банка по категориям необходимо, чтобы финансовый номер был зарегистрирован в Viber.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 08:46

Re: ПУМБ

По коммуналке в этом месяце у кого ясная карта и 5я категория будет 15% чистыми! А не 10!
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 08:56

  anis написав:По коммуналке в этом месяце у кого ясная карта и 5я категория будет 15% чистыми! А не 10!

Ну это только тем кто выбрал 5 категорию и только в пределах 3000 на карту. Все что свыше пойдет под 5%.
А кстати - щось у лісі здохло? В смысле Вы таки решили свой вопрос и Вам уже пумба платит кэшбек? :shock:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 09:06

Re: ПУМБ

Чудны дела твои, ПУМБ

Заглянул в вайбер, а раздел с кешбеком пропал

Есть пять кнопок (кроме курсов валют) "Оформити послугу", "Мої продукти", "СМС сповіщення", "Поповнення мобільного" и "Додаток ПУМБ онлайн".
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 09:53

  anis написав:По коммуналке в этом месяце у кого ясная карта и 5я категория будет 15% чистыми! А не 10!


Тільки через ПУМБ-онлайн (мобільний додаток) чи є варіанти?
V2
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 10:00

  V2 написав:
  anis написав:По коммуналке в этом месяце у кого ясная карта и 5я категория будет 15% чистыми! А не 10!


Тільки через ПУМБ-онлайн (мобільний додаток) чи є варіанти?

Всюди де МСС код 4900 - приват24, easypay, portmone і тд...
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 100/50 грн за кредитну/дебетову картку
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
miltador
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 10:02

  V2 написав:
  anis написав:По коммуналке в этом месяце у кого ясная карта и 5я категория будет 15% чистыми! А не 10!


Тільки через ПУМБ-онлайн (мобільний додаток) чи є варіанти?

По 5 % кешбэка за коммуналку написано через пумб-онлайн.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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