югин написав:Коллеги, подскажите как лучше зайти в Пумб, для получения кешбека!? 1. Какую карту лучше открыть? 2. Есть ли реферальная ссылка для получения бонуса? 3. Категории нужно выбирать или банк выбирает сам? 4. Как получить 10% кешбека на коммуналку!? 5. Кешбек чистый или грязный?
1. ПУМБ от ЯСНО. 2. Да, у меня ниже в подписи. 3. Там уже будет автоматом, 10% на коммуналку. Максимум 300 гривен в месяц. 4. Оплатить на любом агрегате коммуналку на сумму от 3000 грн. 5. Грязный, итого будет максимум 300 грн.
югин написав:Коллеги, подскажите как лучше зайти в Пумб, для получения кешбека!? 1. Какую карту лучше открыть? 2. Есть ли реферальная ссылка для получения бонуса? 3. Категории нужно выбирать или банк выбирает сам? 4. Как получить 10% кешбека на коммуналку!? 5. Кешбек чистый или грязный?
1. ВсеКарта - для своих средств, ВсеМожу - для кредитных и своих. Выбирайте в зависимости, что для вас больше актуально. 2. Да, есть. 3. Выбираете самостоятельно. 4. Оформить кредитку ВсеМожу по заявке. 5. Чистыми, налоги платит банк.
anis написав:По коммуналке в этом месяце у кого ясная карта и 5я категория будет 15% чистыми! А не 10!
Ну это только тем кто выбрал 5 категорию и только в пределах 3000 на карту. Все что свыше пойдет под 5%. А кстати - щось у лісі здохло? В смысле Вы таки решили свой вопрос и Вам уже пумба платит кэшбек?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0