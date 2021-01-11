ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 січ, 2021 10:19
Кешбек за декабрь 175 грн по 6 категории еще не приходил?
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larnic
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Додано: Вів 12 січ, 2021 10:24
larnic нет
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velvet
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Додано: Вів 12 січ, 2021 10:37
velvet написав: V2 написав: anis написав:
По коммуналке в этом месяце у кого ясная карта и 5я категория будет 15% чистыми! А не 10!
Тільки через ПУМБ-онлайн (мобільний додаток) чи є варіанти?
По 5 % кешбэка за коммуналку написано через пумб-онлайн.
Через ПУМБ-онлайн не буде мсс 4900, як цього вимагає Ясно.
Ось і питання - буде 5%, 10% чи 15%?
V2
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Додано: Вів 12 січ, 2021 10:53
larnic написав:
Кешбек за декабрь 175 грн по 6 категории еще не приходил?
Сегодня прислали сообщение, ваш кешбек за минулий місяць 175 грн, очікуйте до 15 числа поточного місяця.
Ferlakur
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Додано: Вів 12 січ, 2021 10:56
V2 написав:
Через ПУМБ-онлайн не буде мсс 4900, як цього вимагає Ясно.
Ось і питання - буде 5%, 10% чи 15%?
По условиям акции
или
МСС 4900,
или
ПУМБ-онлайн.
Ferlakur
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Додано: Вів 12 січ, 2021 11:01
Ferlakur
Акція поширюється на оплати кредиткою «всеМОЖУ» у точках оплати комунальних послуг та в мережі Інтернет (MCC 4900).
https://www.pumb.ua/yasno
V2
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Додано: Вів 12 січ, 2021 11:03
V2 написав: Ferlakur
Акція поширюється на оплати кредиткою «всеМОЖУ» у точках оплати комунальних послуг та в мережі Інтернет (MCC 4900).
https://www.pumb.ua/yasno
Там же:
Де я можу оплачувати комунальні послуги, щоб отримати винагороду?
Вам потрібно розраховуватись кредитною карткою, в період проведення Акції за оплату комунальних послуг (окрім оплати за інтернет, мобільний чи стаціонарний телефони, тощо) у точках продажу, які приймають платежі за комунальні послуги (наприклад, portmone, особистий кабінет чи чат-бот YASNO або за допомогою POS-терміналу безпосередньо в комунальному підприємстві) або за допомогою інтернет-банкінгу ПУМБ Online.
(Для довідки - це торгові точки, зареєстровані в Міжнародних платіжних системах із значенням параметра МСС (код торгового закладу), що відповідає значенню 4900.
Ferlakur
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Додано: Вів 12 січ, 2021 11:14
Ferlakur
Сподіваємось на 15%?
V2
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Додано: Вів 12 січ, 2021 11:16
V2 написав: Ferlakur
Сподіваємось на 15%?
Та не, я по 6й категории.
Ferlakur
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Додано: Вів 12 січ, 2021 11:36
Flamingo написав:
А кстати - щось у лісі здохло? В смысле Вы таки решили свой вопрос и Вам уже пумба платит кэшбек?
нет пока все живи)))
банк до 15.01 просил продлить решение вопроса, уж больно наверное тяжело им принять свой косяк. не могут найти крайнего.
Оформи карту по ссылке и получи: +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
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