через ПУМБ-онлайн будет 15%
только у кого выбрана 5я категория и ясная карта
ну конечно в своих лимитах 300+500
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 січ, 2021 11:39
через ПУМБ-онлайн будет 15%
только у кого выбрана 5я категория и ясная карта
ну конечно в своих лимитах 300+500
Оформи карту по ссылке и получи:
Додано: Вів 12 січ, 2021 11:45
Re: ПУМБ
Додано: Вів 12 січ, 2021 11:45
5% приходит сразу в вибер сообщение.
На счет 10, оно как-то странно считает, за декабрь вышло около 1%. И то, после жалоб на горячку, до этого, вообще, ноль был.
Додано: Вів 12 січ, 2021 12:12
да. так как есть успешный случай зачисления 5+10
оплата была именно по пути ПУМБ-онлайн приложение (выбран этот путь как самый быстрый по начислению %)
Оформи карту по ссылке и получи:
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