Додано: Вів 12 січ, 2021 13:37

anis написав: да. так как есть успешный случай зачисления 5+10 да. так как есть успешный случай зачисления 5+10

Подозреваю что наверное есть таки не успешный случай зачисления "5+10", а случай успешного зачисления "10% от ясно" + получения смс о начислении "5% по пятой категории". Потому как второй кэшбек на сегодня таки ну никак еще не могли выплатить ни коим образом.Кстати вопрос ко всем - я так понимаю, что существующая в ПУМБе система когда тебе в течении месяца как бы начисляется определенный процент по кэшбеку, который показывается нарастающим итогом - еще не значит что за месяц выплатят именно такую сумму. Потому как накануне выплат приходит еще одно сообщение в Вайбер - "вам начислено столько кэшбека за прошлый месяц - ожидайте заччисления до 15 января". И вот вопрос - коллеги а были ли у кого факты когда сумма начисленного кэшбека согласно последнего сообщения в Вайбер за прошлый месяц отличалась от суммы которую в итоге выплатили? Имеется в виду категорийный кэшбек.