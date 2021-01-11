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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2842284328442845>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 815
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 815
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 11:39

  V2 написав:Через ПУМБ-онлайн не буде мсс 4900, як цього вимагає Ясно.
Ось і питання - буде 5%, 10% чи 15%?

через ПУМБ-онлайн будет 15%
только у кого выбрана 5я категория и ясная карта
ну конечно в своих лимитах 300+500
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/100 грн (кред/дебит) в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXV
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 11:45

Re: ПУМБ

  anis написав:через ПУМБ-онлайн будет 15%


Впевненні?
Пумб-онлайн - це мобільний додаток чи версія для ПК?
V2
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 11:45

5% приходит сразу в вибер сообщение.
На счет 10, оно как-то странно считает, за декабрь вышло около 1%. И то, после жалоб на горячку, до этого, вообще, ноль был.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 12:12

  V2 написав:
  anis написав:через ПУМБ-онлайн будет 15%


Впевненні?
Пумб-онлайн - це мобільний додаток чи версія для ПК?

да. так как есть успешный случай зачисления 5+10
оплата была именно по пути ПУМБ-онлайн приложение (выбран этот путь как самый быстрый по начислению %)
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/100 грн (кред/дебит) в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXV
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 13:37

Re: ПУМБ

  anis написав:да. так как есть успешный случай зачисления 5+10
Подозреваю что наверное есть таки не успешный случай зачисления "5+10", а случай успешного зачисления "10% от ясно" + получения смс о начислении "5% по пятой категории". Потому как второй кэшбек на сегодня таки ну никак еще не могли выплатить ни коим образом.
Кстати вопрос ко всем - я так понимаю, что существующая в ПУМБе система когда тебе в течении месяца как бы начисляется определенный процент по кэшбеку, который показывается нарастающим итогом - еще не значит что за месяц выплатят именно такую сумму. Потому как накануне выплат приходит еще одно сообщение в Вайбер - "вам начислено столько кэшбека за прошлый месяц - ожидайте заччисления до 15 января". И вот вопрос - коллеги а были ли у кого факты когда сумма начисленного кэшбека согласно последнего сообщения в Вайбер за прошлый месяц отличалась от суммы которую в итоге выплатили? Имеется в виду категорийный кэшбек.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 13:46

Re: ПУМБ

  Flamingo написав:Потому как второй кэшбек на сегодня таки ну никак еще не могли выплатить ни коим образом.

тут вы конечно правы, но вайбер сообщает что 5% на след месяц. припас, не думаю, что тут банк начнет велять. ведь есть факт подтверждения о начислении кешбека, а вот ясная карта и ее 10% тут точно на усмотрение банка, одним платим, другим нет.
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/100 грн (кред/дебит) в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXV
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 14:16

Re: ПУМБ

Сегодня стал клиентом ПУМБа. Подал заявку на сайте ЯсноПумб. Тут же перезвонили с банка и пригласили в отделение. В отделениии спросил видят ли они что заявка по Ясно. Ответили что да. Дальше пошла непонятка. Сказали для получения кешбека за Ясно я должен быть зарегистрирован на сайте Ясно и быть клиентом Нафтогаза. После получения карты сказали для актвации Пумб онлайн нужно провести одну любую первую операцию- например телефон пополнить. Ладно это можно. Предложили выбрать категории кешбека. Дальше для активации карты и особенно кешбека по Ясно провести торговую операцию от 100 грн. Что из этого развод на чужие бонусы, а что правда?
pavyak
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 14:19

  anis написав: а вот ясная карта и ее 10% тут точно на усмотрение банка, одним платим, другим нет.

ПУМБ это банк или казино ?
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 14:21

Re: ПУМБ

  pavyak написав:Что из этого развод на чужие бонусы, а что правда?

а вот этого вам мало кто подскажет, так как у меня был (почему был, он и остается еще не решенным) опыт получения ясной карты, точно в такой последовательности как и ваша.
и все видели карту, и после операции mcc проверили, и подстраховался и через пумб-онлайн оплатил, но когда дошло время до кешбека, начали включать заднюю.
и есть точно такой же случай (не мой), но карта на руках, и платится 10% за прошлый месяц и 15 за этот (10 уже на счету + 5 ввиде кешбека в вайбере)
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/100 грн (кред/дебит) в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXV
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 14:23

  J написав:
  anis написав: а вот ясная карта и ее 10% тут точно на усмотрение банка, одним платим, другим нет.

ПУМБ это банк или казино ?

пумб это банк и карта всеможу их, а вот ясная программа которая должна подключиться к карте, по всей видимости к банку не на прямую относится, и если что-то пошло не так, банк не может помочь и начинает вилять и любыми способами затягивать решение вопроса.
Кто стучится в ручном режиме платят, а кто бросил на том и порешали, а таких уверен намного больше.
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/100 грн (кред/дебит) в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXV
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
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