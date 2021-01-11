через ПУМБ-онлайн будет 15%
только у кого выбрана 5я категория и ясная карта
ну конечно в своих лимитах 300+500
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Додано: Вів 12 січ, 2021 11:39
через ПУМБ-онлайн будет 15%
только у кого выбрана 5я категория и ясная карта
ну конечно в своих лимитах 300+500
Оформи карту по ссылке и получи:
Додано: Вів 12 січ, 2021 11:45
Re: ПУМБ
Додано: Вів 12 січ, 2021 11:45
5% приходит сразу в вибер сообщение.
На счет 10, оно как-то странно считает, за декабрь вышло около 1%. И то, после жалоб на горячку, до этого, вообще, ноль был.
Додано: Вів 12 січ, 2021 12:12
да. так как есть успешный случай зачисления 5+10
оплата была именно по пути ПУМБ-онлайн приложение (выбран этот путь как самый быстрый по начислению %)
Оформи карту по ссылке и получи:
Додано: Вів 12 січ, 2021 13:37
Re: ПУМБ
Подозреваю что наверное есть таки не успешный случай зачисления "5+10", а случай успешного зачисления "10% от ясно" + получения смс о начислении "5% по пятой категории". Потому как второй кэшбек на сегодня таки ну никак еще не могли выплатить ни коим образом.
Кстати вопрос ко всем - я так понимаю, что существующая в ПУМБе система когда тебе в течении месяца как бы начисляется определенный процент по кэшбеку, который показывается нарастающим итогом - еще не значит что за месяц выплатят именно такую сумму. Потому как накануне выплат приходит еще одно сообщение в Вайбер - "вам начислено столько кэшбека за прошлый месяц - ожидайте заччисления до 15 января". И вот вопрос - коллеги а были ли у кого факты когда сумма начисленного кэшбека согласно последнего сообщения в Вайбер за прошлый месяц отличалась от суммы которую в итоге выплатили? Имеется в виду категорийный кэшбек.
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Додано: Вів 12 січ, 2021 13:46
Re: ПУМБ
тут вы конечно правы, но вайбер сообщает что 5% на след месяц. припас, не думаю, что тут банк начнет велять. ведь есть факт подтверждения о начислении кешбека, а вот ясная карта и ее 10% тут точно на усмотрение банка, одним платим, другим нет.
Оформи карту по ссылке и получи:
Додано: Вів 12 січ, 2021 14:16
Re: ПУМБ
Сегодня стал клиентом ПУМБа. Подал заявку на сайте ЯсноПумб. Тут же перезвонили с банка и пригласили в отделение. В отделениии спросил видят ли они что заявка по Ясно. Ответили что да. Дальше пошла непонятка. Сказали для получения кешбека за Ясно я должен быть зарегистрирован на сайте Ясно и быть клиентом Нафтогаза. После получения карты сказали для актвации Пумб онлайн нужно провести одну любую первую операцию- например телефон пополнить. Ладно это можно. Предложили выбрать категории кешбека. Дальше для активации карты и особенно кешбека по Ясно провести торговую операцию от 100 грн. Что из этого развод на чужие бонусы, а что правда?
Додано: Вів 12 січ, 2021 14:19
Додано: Вів 12 січ, 2021 14:21
Re: ПУМБ
а вот этого вам мало кто подскажет, так как у меня был (почему был, он и остается еще не решенным) опыт получения ясной карты, точно в такой последовательности как и ваша.
и все видели карту, и после операции mcc проверили, и подстраховался и через пумб-онлайн оплатил, но когда дошло время до кешбека, начали включать заднюю.
и есть точно такой же случай (не мой), но карта на руках, и платится 10% за прошлый месяц и 15 за этот (10 уже на счету + 5 ввиде кешбека в вайбере)
Оформи карту по ссылке и получи:
Додано: Вів 12 січ, 2021 14:23
пумб это банк и карта всеможу их, а вот ясная программа которая должна подключиться к карте, по всей видимости к банку не на прямую относится, и если что-то пошло не так, банк не может помочь и начинает вилять и любыми способами затягивать решение вопроса.
Кто стучится в ручном режиме платят, а кто бросил на том и порешали, а таких уверен намного больше.
Оформи карту по ссылке и получи:
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