ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 січ, 2021 14:29
anis написав:
а вот этого вам мало кто подскажет, так как у меня был (почему был, он и остается еще не решенным) опыт получения ясной карты, точно в такой последовательности как и ваша
Думаю, это необязательные действия, которые, возможно, идут кому-то в плюс. Меня только просили провести операцию "для активации карты", но я ее сделал только когда нужно было оплатить коммуналку. Кешбэк пока давали исправно, хотя по одному 10-гривневому платежу между оплатой и полученим 1 грн прошло больше месяца. В общей сложности было под 25 платежей.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
ingtrans
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Додано: Вів 12 січ, 2021 14:50
ingtrans написав:
[по одному 10-гривневому платежу между оплатой и полученим 1 грн прошло больше месяца.
Сам пришел, или пришлось выбивать?
Ferlakur
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Додано: Вів 12 січ, 2021 14:51
MASolomko написав:
югин, или Вы получаете 100 грн (нетто) за оформление карты по рефералке, или оформляете карту всеМОЖУ-YASNO на
специальной странице
для получения кешбека 10 % (нетто) по коммуналке.
Для получения кешбека от банка по категориям необходимо, чтобы финансовый номер был зарегистрирован в Viber.
А так чтобы получить 100 грн по рефералке и 10% кешбек по коммуналке нельзя?
Получи бонус при оформлении:
Todobank (+50 грн): https://todobankref.page.link/Ti8D monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/XNms Sportbank (+55 грн): https://sportbank.com.ua/promo/?ref=iA9nfSl Минфин "Бонус к депозиту" (+50 грн): Y9Z2SYA
югин
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Додано: Вів 12 січ, 2021 14:52
югин написав: MASolomko написав:
югин, или Вы получаете 100 грн (нетто) за оформление карты по рефералке, или оформляете карту всеМОЖУ-YASNO на
специальной странице
для получения кешбека 10 % (нетто) по коммуналке.
Для получения кешбека от банка по категориям необходимо, чтобы финансовый номер был зарегистрирован в Viber.
А так чтобы получить 100 грн по рефералке и 10% кешбек по коммуналке нельзя?
Нет. Либо то, либо другое.
Отримай бонус за карту/депо: MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank (+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ (+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
jay2004
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Додано: Вів 12 січ, 2021 14:54
Ferlakur написав: ingtrans написав:
[по одному 10-гривневому платежу между оплатой и полученим 1 грн прошло больше месяца.
Сам пришел, или пришлось выбивать?
Сам пришел. Мы бы было стыдно 1 грн выбивать. Это, кстати, оплата за газ была. Мало того, что за газ и деньги на счету появляются не быстро, так еще и банк кешбэк через месяц с хвостиком выплатил.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
ingtrans
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Додано: Вів 12 січ, 2021 14:56
pavyak написав:
В отделениии спросил видят ли они что заявка по Ясно.
Стоило прийти и сказать, что через сайт подавал заявку и меня записали на встречу в отделении. Всё. Иначе получаете проблемы...
pavyak написав:
После получения карты сказали для актвации Пумб онлайн нужно провести одну любую первую операцию- например телефон пополнить.
Активация интернет-банкинга производиться путём выдачи временного пароля и последующая его изменение.
pavyak написав:
Дальше для активации карты и особенно кешбека по Ясно провести торговую операцию от 100 грн.
Карта становиться активированной после получения ПИН. Кешбек подключается независимо от первой траты.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Додано: Вів 12 січ, 2021 14:57
jay2004 А этот кешбек 10% на коммуналку даётся надолго?
Получи бонус при оформлении:
Todobank (+50 грн): https://todobankref.page.link/Ti8D monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/XNms Sportbank (+55 грн): https://sportbank.com.ua/promo/?ref=iA9nfSl Минфин "Бонус к депозиту" (+50 грн): Y9Z2SYA
югин
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Додано: Вів 12 січ, 2021 14:58
югин, до конца отопительного сезона.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Додано: Вів 12 січ, 2021 15:16
югин написав: MASolomko написав:
югин, или Вы получаете 100 грн (нетто) за оформление карты по рефералке, или оформляете карту всеМОЖУ-YASNO на
специальной странице
для получения кешбека 10 % (нетто) по коммуналке.
Для получения кешбека от банка по категориям необходимо, чтобы финансовый номер был зарегистрирован в Viber.
А так чтобы получить 100 грн по рефералке и 10% кешбек по коммуналке нельзя?
Точно можна, принаймні було )). Ось тут наявний один кейс, читайте +/- звідси:
ПУМБ
. Втім, були й інші випадки, коли людям вдавалося отримати й те, й інше. Головна фішка в тому, що спочатку треба за рефкою у своєму Вайбері (на фінномері) замовити дебетну всеКартку, а вже тільки потім (краще за все після отримання картки, можна прямо у відділенні навіть) подавати заявку на всеМожу від Ясно, імовірно на інший мобільний зі зміною його при оформленні назад на фінансовий.
Переходь на темний бік за карткою
Моно
(+50 грн), обирай кредитку
Зелена
від А-банку (+50 грн),
КОКО
від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або
всеКартку
від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
https://monobank.ua/r/2xGi https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0 http://lx4.me/c/scmNJYrY viber://v.pumb.ua/bcRvzq
kreuz
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Додано: Вів 12 січ, 2021 15:36
MASolomko написав:
Стоило прийти и сказать, что через сайт подавал заявку и меня записали на встречу в отделении. Всё. Иначе получаете проблемы...
это как раз мой случай, все так и сделал и получил проблему((
Оформи карту по ссылке и получи: +100/100 грн (кред/дебит) в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXV +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
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