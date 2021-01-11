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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2843284428452846>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 815
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 815
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 14:29

Re: ПУМБ

  anis написав:а вот этого вам мало кто подскажет, так как у меня был (почему был, он и остается еще не решенным) опыт получения ясной карты, точно в такой последовательности как и ваша

Думаю, это необязательные действия, которые, возможно, идут кому-то в плюс. Меня только просили провести операцию "для активации карты", но я ее сделал только когда нужно было оплатить коммуналку. Кешбэк пока давали исправно, хотя по одному 10-гривневому платежу между оплатой и полученим 1 грн прошло больше месяца. В общей сложности было под 25 платежей.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 14:50

  ingtrans написав:[по одному 10-гривневому платежу между оплатой и полученим 1 грн прошло больше месяца.

Сам пришел, или пришлось выбивать?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 14:51

  MASolomko написав:югин, или Вы получаете 100 грн (нетто) за оформление карты по рефералке, или оформляете карту всеМОЖУ-YASNO на специальной странице для получения кешбека 10 % (нетто) по коммуналке.

Для получения кешбека от банка по категориям необходимо, чтобы финансовый номер был зарегистрирован в Viber.

А так чтобы получить 100 грн по рефералке и 10% кешбек по коммуналке нельзя?
Получи бонус при оформлении:
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югин
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 14:52

  югин написав:
  MASolomko написав:югин, или Вы получаете 100 грн (нетто) за оформление карты по рефералке, или оформляете карту всеМОЖУ-YASNO на специальной странице для получения кешбека 10 % (нетто) по коммуналке.

Для получения кешбека от банка по категориям необходимо, чтобы финансовый номер был зарегистрирован в Viber.

А так чтобы получить 100 грн по рефералке и 10% кешбек по коммуналке нельзя?


Нет. Либо то, либо другое.
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 14:54

  Ferlakur написав:
  ingtrans написав:[по одному 10-гривневому платежу между оплатой и полученим 1 грн прошло больше месяца.

Сам пришел, или пришлось выбивать?

Сам пришел. Мы бы было стыдно 1 грн выбивать. Это, кстати, оплата за газ была. Мало того, что за газ и деньги на счету появляются не быстро, так еще и банк кешбэк через месяц с хвостиком выплатил.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 14:56

Re: ПУМБ

  pavyak написав:В отделениии спросил видят ли они что заявка по Ясно.
Стоило прийти и сказать, что через сайт подавал заявку и меня записали на встречу в отделении. Всё. Иначе получаете проблемы...

  pavyak написав:После получения карты сказали для актвации Пумб онлайн нужно провести одну любую первую операцию- например телефон пополнить.
Активация интернет-банкинга производиться путём выдачи временного пароля и последующая его изменение.

  pavyak написав:Дальше для активации карты и особенно кешбека по Ясно провести торговую операцию от 100 грн.
Карта становиться активированной после получения ПИН. Кешбек подключается независимо от первой траты.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 14:57

jay2004 А этот кешбек 10% на коммуналку даётся надолго?
Получи бонус при оформлении:
Todobank (+50 грн): https://todobankref.page.link/Ti8D monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/XNms Sportbank (+55 грн): https://sportbank.com.ua/promo/?ref=iA9nfSl Минфин "Бонус к депозиту" (+50 грн): Y9Z2SYA
югин
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 14:58

Re: ПУМБ

югин, до конца отопительного сезона.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 15:16

  югин написав:
  MASolomko написав:югин, или Вы получаете 100 грн (нетто) за оформление карты по рефералке, или оформляете карту всеМОЖУ-YASNO на специальной странице для получения кешбека 10 % (нетто) по коммуналке.

Для получения кешбека от банка по категориям необходимо, чтобы финансовый номер был зарегистрирован в Viber.

А так чтобы получить 100 грн по рефералке и 10% кешбек по коммуналке нельзя?

Точно можна, принаймні було )). Ось тут наявний один кейс, читайте +/- звідси: ПУМБ. Втім, були й інші випадки, коли людям вдавалося отримати й те, й інше. Головна фішка в тому, що спочатку треба за рефкою у своєму Вайбері (на фінномері) замовити дебетну всеКартку, а вже тільки потім (краще за все після отримання картки, можна прямо у відділенні навіть) подавати заявку на всеМожу від Ясно, імовірно на інший мобільний зі зміною його при оформленні назад на фінансовий.
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
  • viber://v.pumb.ua/bcRvzq
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 15:36

Re: ПУМБ

  MASolomko написав:Стоило прийти и сказать, что через сайт подавал заявку и меня записали на встречу в отделении. Всё. Иначе получаете проблемы...

это как раз мой случай, все так и сделал и получил проблему((
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/100 грн (кред/дебит) в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXV
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
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