этот кейс при открытии дебки и последующей кредитки.
он и сейчас в силе.
а вопрос был по одной кредитке
и получить +100 и 10% (но и такой случай есть, но вот как он получен и не очередной ли сбой точно сказать не могу)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 січ, 2021 15:39
Re: ПУМБ
этот кейс при открытии дебки и последующей кредитки.
он и сейчас в силе.
а вопрос был по одной кредитке
и получить +100 и 10% (но и такой случай есть, но вот как он получен и не очередной ли сбой точно сказать не могу)
Оформи карту по ссылке и получи:
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