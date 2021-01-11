этот кейс при открытии дебки и последующей кредитки.
он и сейчас в силе.
а вопрос был по одной кредитке
и получить +100 и 10% (но и такой случай есть, но вот как он получен и не очередной ли сбой точно сказать не могу)
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Додано: Вів 12 січ, 2021 15:39
Re: ПУМБ
этот кейс при открытии дебки и последующей кредитки.
он и сейчас в силе.
а вопрос был по одной кредитке
и получить +100 и 10% (но и такой случай есть, но вот как он получен и не очередной ли сбой точно сказать не могу)
Оформи карту по ссылке и получи:
Додано: Вів 12 січ, 2021 16:34
Re: ПУМБ
Зашёл кешбек за декабрь
Додано: Вів 12 січ, 2021 16:44
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Вів 12 січ, 2021 16:55
Re: ПУМБ
у меня пусто по двум картам, выбирал 6 категорию
Додано: Вів 12 січ, 2021 16:56
Тоже категория 6, кешбэк 175 грн пришел.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
Додано: Вів 12 січ, 2021 17:02
Re: ПУМБ
Додано: Вів 12 січ, 2021 17:03
Додано: Вів 12 січ, 2021 17:19
Re: ПУМБ
Пришло на обе карты только что, в выписке по одной пишут что пришло в 14:05, по второй что в 15:06
Додано: Вів 12 січ, 2021 17:41
Подскажите, кешбек только по кредитам работает или по дебетке тоже? Спасибо.
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