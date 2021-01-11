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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2844284528462847>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 815
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 815
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 15:39

Re: ПУМБ

  kreuz написав:Точно можна, принаймні було )). Ось тут наявний один кейс, читайте +/- звідси: ПУМБ. Втім, були й інші випадки, коли людям вдавалося отримати й те, й інше.

этот кейс при открытии дебки и последующей кредитки.
он и сейчас в силе.
а вопрос был по одной кредитке
и получить +100 и 10% (но и такой случай есть, но вот как он получен и не очередной ли сбой точно сказать не могу)
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/100 грн (кред/дебит) в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXV
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 16:34

Re: ПУМБ

Зашёл кешбек за декабрь
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 16:44

  unknownurl написав:Зашёл кешбек за декабрь

Да, молодцы раньше 15го зачислили
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 16:55

Re: ПУМБ

у меня пусто по двум картам, выбирал 6 категорию
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 16:56

  Hack-Stock написав:у меня пусто по двум картам, выбирал 6 категорию

Тоже категория 6, кешбэк 175 грн пришел.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 17:02

Re: ПУМБ

ingtrans написав:
  Hack-Stock написав:у меня пусто по двум картам, выбирал 6 категорию

Тоже категория 6, кешбэк 175 грн пришел.
+1
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 17:03

  Hack-Stock написав:у меня пусто по двум картам, выбирал 6 категорию

Из трёх членов семьи двоим пришёл по 175 грн, одному нет.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 17:19

Re: ПУМБ

Пришло на обе карты только что, в выписке по одной пишут что пришло в 14:05, по второй что в 15:06
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 17:27

  unknownurl написав:Зашёл кешбек за декабрь

+ 1
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 17:41

Подскажите, кешбек только по кредитам работает или по дебетке тоже? Спасибо.
an0nym
 
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